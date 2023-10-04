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Dünya

BM Yüksek Komiseri Kur'an'a yönelik saldırıları ''alçakça'' olarak nitelendirdi

Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırıları 'alçakça' şeklinde tanımlayan Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiseri Volker Türk, Madrid'de İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi'nin 75'inci yılının kutlandığı konferansta, Avrupa'daki Kur'an-ı Kerim mushafı yakma provokasyonlarının ülkelerin aralarını açmayı hedeflediğini ifade etti.

AA4 Ekim 2023 Çarşamba 18:51 - Güncelleme:
BM Yüksek Komiseri Kur'an'a yönelik saldırıları ''alçakça'' olarak nitelendirdi
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Türk, Kur'an-ı Kerim nüshası yakma faaliyetlerini "alçakça" şeklinde tanımlayarak Avrupa'daki ırkçılığın ortadan kaldırılması çağrısını yaptı.

"Kur'an-ı Kerim nüshası yakma provokasyonları ülkelerin aralarını açmayı amaçlıyor." diyen Türk, "Keşke tarih daha iyi anlaşılsa." ifadesini kullandı.

Türk, "Eğer siyasi bir irade olursa, eğer insanlar ve devletler anlaşmazlıkların üstünden gelip çözüme giden yolda işbirliği içinde ilerlerse sorunlar çözülebilir." dedi.

Türk ayrıca, 2023'ün sorunlarını, insan hakları yoluyla çözülmesinde bir dönüm noktası olarak anılmasını umduğunu belirtti.

İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi'nin 75'inci yıl dönümünün kutlandığı etkinlikte, beyannamenin 1948'de yürürlüğe girdiğini anımsatan Türk, "Ülkeler korku, yıkım ve yoksulluk döngülerini sona erdirmek için bir araya geldi." dedi.

İsveç'in Malmö şehrinin Lorensborgstorget bölgesinde Irak kökenli Salwan Momika, 30 Eylül'de polis korumasında Kur'an-ı Kerim nüshasına saldırı girişiminde bulunmuştu. Bunu engellemeye çalışan 3 kişi polis tarafından gözaltına alınmıştı.

Eylem sonrası olay yerinden zırhlı polis aracıyla ayrılan Momika'ya 10'u zırhlı 20 polis aracı ve yaklaşık 100 emniyet mensubu eşlik etmişti. Momika, 28 Haziran'da da İsveç'in başkenti Stockholm'deki Stockholm Camisi önünde polis koruması altında Kur'an-ı Kerim nüshası yakmıştı.

Hollanda'da ırkçı ve aşırı sağcı Batı'nın İslamlaşmasına Karşı Vatansever Avrupalılar (PEGIDA) hareketi lideri Edwin Wagensveld, 23 Eylül'de Türkiye'nin Lahey Büyükelçiliği önünde yaptığı eylemde yine Kur'an-ı Kerim mushafı yırtmıştı.

  • Volker Türk
  • Kuran-ı Kerim

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