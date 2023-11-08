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Dünya

BM Yüksek Komiseri Türk: İsrail'in Filistinli sivilleri toplu olarak cezalandırması, savaş suçu anlamına geliyor

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiseri Volker Türk, 'İsrail'in, Filistinli sivilleri toplu olarak cezalandırması, tıpkı onların hukuka aykırı olarak zorla tahliyesi gibi savaş suçu anlamına geliyor.' dedi.

AA8 Kasım 2023 Çarşamba 21:17 - Güncelleme:
BM Yüksek Komiseri Türk: İsrail'in Filistinli sivilleri toplu olarak cezalandırması, savaş suçu anlamına geliyor
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Türk, Mısır ile Gazze arasındaki Refah Sınır Kapısı'nı ziyaret etmesinin ardından değerlendirmelerde bulundu.

Burada bir kabusa tanık olduğunu belirten Türk, İsrail'in 56 yıllık işgali ve 16 yıllık ablukası altındaki Gazze'nin, çatışmaların başladığı 7 Ekim öncesinde de "dünyanın en büyük açık hava hapishanesi" olarak tanımlandığını hatırlattı.

Filistinli silahlı grupların 7 Ekim'de gerçekleştirdiği saldırıların acımasız ve şok edici olduğunu dile getiren Türk, bunların, tıpkı İsrailli sivillerin rehin alınması gibi bir "savaş suçu" olduğunu kaydetti.

Türk, "İsrail'in, Filistinli sivilleri toplu olarak cezalandırması, tıpkı onların hukuka aykırı olarak zorla tahliyesi gibi savaş suçu anlamına geliyor." ifadelerini kullandı.

İsrail'in Gazze'ye yönelik yoğun bombardımanlarının özellikle kadın ve çocukları öldürdüğünü, sakat bıraktığını ve yaraladığını vurgulayan Türk, bunların bütün siviller üzerinde dayanılmaz bir yük olduğunun altını çizdi.

Türk, Refah Sınır Kapısı'nda bekleyen yardımların ihtiyaç sahibi herkese ulaştırılması gerektiğini de belirtirken Mısır'ın bu konuda birçok açıdan kilit rol oynadığını, Gazze'ye insani yardım ulaştırılmasında ve yaralıların buradan ayrılmasında büyük çaba gösterdiğini bildirdi.

Tarafları konusunda anlaşmaya davet eden Türk şunları kaydetti:

"Gazze'nin her yerine acilen büyük miktarda insani yardım ulaştırılması gerekiyor. 7 Ekim'den bu yana tutulan tüm rehinelerin koşulsuz ve derhal serbest bırakılmasını istiyoruz. Hem Filistinlilerin hem de İsraillilerin kendi kaderlerini tayin etme haklarına ve meşru güvenlik çıkarlarına dayalı olarak, işgale kalıcı bir son verilmesini sağlamak için siyasi alanı etkinleştirmemiz gerekiyor. Artık 56 yıllık işgalin sona ermesi gerektiğini söylemek yeterli değil. Uluslararası toplumun, Filistin ve İsrail halkı için adil ve eşitlikçi bir gelecek bulma çabalarının bir parçası olması gerekiyor."

  • savaş suçu
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