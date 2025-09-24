Birleşmiş Milletler (BM) Genel Merkezi'nde, ABD Başkanı Donald Trump ve Cumhurbaşkanı Erdoğan ile birlikte çok sayıda Müslüman lider bir araya gelerek Gazze konulu bir toplantı gerçekleştirmişti. Toplantıya, Türkiye ve ABD'nin yanı sıra Endonezya, Katar, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Ürdün, Pakistan ve Mısır'ı temsilen devlet veya hükümet başkanları katıldı.

ABD Başkanı Trump, toplantının başında yaptığı kısa açıklamada, "Bu çok önemli bir toplantı olacak. Orta Doğu'nun büyük liderleriyle önemli bir toplantı olacak. Gazze'deki savaşı sona erdirmek istiyoruz, sona erdireceğiz. Belki de şu anda sona erdirebiliriz." değerlendirmesini yaptı.

Orta Doğu'da savaşın olmaması halinde hayatın daha güzel olacağını dile getiren ABD Başkanı, "Burada, esirlerin geri dönmesinin ve savaşın sona erdirilmesinin mümkün olup olmayacağını konuşacağız." dedi.

Toplantıdan sonra İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu dahil bölgedeki diğer isimlerle de görüşeceğini ifade eden Trump, "Bu durum çok uzun sürdü ve biz bunun sona ermesini istiyoruz. Esirleri de geri almak istiyoruz." diye konuştu.

ZİRVENİN SONUÇ BİLDİRGESİ YAYIMLANDI

Zirveye katılan Müslüman Liderler yaptıkları açıklamada, Gazze'de zorla yerinden edilmeye karşı ortak tutumlarını yinelediler ve savaşın sona erdirilmesinin altını çizdiler.

Liderler açıklamanın devamında şunları kaydetti:

Amerika Birleşik Devletleri ile sekiz Arap devleti ve İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) üyesi devletin liderlerinin katıldığı çok taraflı bir zirve, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun 80. oturumunun Yüksek Düzeyli Haftası marjında, Birleşmiş Milletler Genel Merkezi'nde düzenlenmiştir. Toplantı, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın girişimiyle gerçekleştirilmiştir. Toplantıya, Başkan Trump ile Katar Devleti Emiri Şeyh Temim bin Hamad Al Sani ev sahipliği yapmış, toplantıya ayrıca Ürdün Haşimi Krallığı Kralı II. Abdullah bin Hüseyin, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Endonezya Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Prabowo Subianto, Pakistan İslam Cumhuriyeti Başbakanı Muhammed Şahbaz Şerif, Mısır Arap Cumhuriyeti Başbakanı Mustafa Kemal Madbouly, Birleşik Arap Emirlikleri Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Abdullah bin Zayed Al Nahyan ve Suudi Arabistan Krallığı Dışişleri Bakanı Prens Faysal bin Ferhan Al Suud katılmışlardır. Toplantıda, Arap/İİT devletlerinin liderleri, bu önemli toplantıyı düzenlediği için Başkan Trump'a teşekkürlerini sunmuşlardır.

Gazze Şeridi'ndeki dayanılmaz durum, insani felaket ve yüksek can kayıpları, bunun bölge üzerindeki ciddi sonuçları ve tüm İslam dünyası üzerindeki etkileri vurgulanmıştır. Zorla yerinden edilmenin reddedilmesi ve ayrılanların geri dönmesine izin verilmesi gerektiği yönündeki ortak tutum yinelenmiştir.

Liderler, savaşı sona erdirme ve acilen bir ateşkese ulaşma gereğini vurgulamış; bunun hem rehinelerin serbest bırakılması hem de yeterli insani yardımın girişini sağlaması gerektiğini, bunun da adil ve kalıcı barışa giden ilk adım olduğunu belirtmişlerdir.

Ayrıca, Başkan Trump ile iş birliği yapma taahhütlerini yinelemiş; savaşı sona erdirmek ve adil ve kalıcı bir barışın kapılarını açmak için onun liderliğinin önemini vurgulamışlardır. İstikrarın sağlanması için bir planın ayrıntılarının çalışılması gerektiğinin altı çizilmiş; Batı Şeria ve Kudüs'teki kutsal mekânlarda istikrarın korunması gerektiği belirtilmiştir. Filistin Yönetimi'nin reform çabaları desteklenmiştir. Katılımcılar, Gazze'de yeniden inşa için Arap ve İİT planına dayalı kapsamlı bir planın yanı sıra güvenlik düzenlemelerinin de gerekli olduğunu, uluslararası yardımlarla Filistin liderliğini desteklemek gerektiğini vurgulamış ve Filistinlilerin Gazze'de hayatlarını yeniden inşa etmelerini sağlamak için birlikte çalışma taahhüdünde bulunmuşlardır. Ayrıca, bu toplantının barış ve bölgesel iş birliğine giden doğru yolda bir sürecin başlangıcı olmasını sağlamak için ivmenin korunmasının önemine dikkat çekilmiştir.

