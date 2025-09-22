BM'de Filistin konferansı! Abbas: Modern ve demokratik bir devlet kuracağız

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, ABD'de Filistin Meselesine Çözüm Bulunması ve İki Devletli Çözümün Hayata Geçirilmesi Konulu Yüksek Düzeyli Uluslararası Konferans'ta konuştu.
Abbas açıklamasında şu ifadeleri kullandı:
Filistin'inin yönetilme ve güvenliği konusunda hak sahibi olan tek meşru yönetimdir Filistin devleti
Hamas'ın yönetimde sözü yoktur. Hamas ve diğer fraksiyonlar, silahlarını Filistinli otoriterlere teslim etmelidir.
Büyük İsrail anlatımını da kınıyoruz, çünkü bu uluslararası hukuka aykırıdır
Kardeş ülke Katar'ın egemenliğine ve diğer Arap ülkelerine İsrail'in bu saldırganlığını lanetliyoruz. Bunun sona ermesi için uluslararası camianın caydırıcı bir şekilde sağlam durması gerekmektedir
Filistin Devleti'ni tanıyan ülkelerin bu tutumlarını övgüyle karşılıyoruz ve desteğiniz için teşekkür ediyoruz.
Modern ve demokratik bir devlet kuracağız. Çoğulculuk, hukukun üstünlüğü, gücün paylaşıldığı, eşitlik, adalet ve kadının güçlendirilmesi gençliğin güçlendirilmesi bunun unsurları olacak