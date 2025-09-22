İSTANBUL °C / °C
Dünya

BM'de Filistin konferansı! Abbas: Modern ve demokratik bir devlet kuracağız

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, ABD'de Filistin Meselesine Çözüm Bulunması ve İki Devletli Çözümün Hayata Geçirilmesi Konulu Yüksek Düzeyli Uluslararası Konferans'ta konuştu. Abbas açıklamasında, 'Modern ve demokratik bir devlet kuracağız. Çoğulculuk, hukukun üstünlüğü, gücün paylaşıldığı, eşitlik, adalet ve kadının güçlendirilmesi gençliğin güçlendirilmesi bunun unsurları olacak' dedi.

22 Eylül 2025 Pazartesi 23:05
BM'de Filistin konferansı! Abbas: Modern ve demokratik bir devlet kuracağız
ABONE OL

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, ABD'de Filistin Meselesine Çözüm Bulunması ve İki Devletli Çözümün Hayata Geçirilmesi Konulu Yüksek Düzeyli Uluslararası Konferans'ta konuştu.

Abbas açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

Filistin'inin yönetilme ve güvenliği konusunda hak sahibi olan tek meşru yönetimdir Filistin devleti

Hamas'ın yönetimde sözü yoktur. Hamas ve diğer fraksiyonlar, silahlarını Filistinli otoriterlere teslim etmelidir.

Büyük İsrail anlatımını da kınıyoruz, çünkü bu uluslararası hukuka aykırıdır

Kardeş ülke Katar'ın egemenliğine ve diğer Arap ülkelerine İsrail'in bu saldırganlığını lanetliyoruz. Bunun sona ermesi için uluslararası camianın caydırıcı bir şekilde sağlam durması gerekmektedir

Filistin Devleti'ni tanıyan ülkelerin bu tutumlarını övgüyle karşılıyoruz ve desteğiniz için teşekkür ediyoruz.

Modern ve demokratik bir devlet kuracağız. Çoğulculuk, hukukun üstünlüğü, gücün paylaşıldığı, eşitlik, adalet ve kadının güçlendirilmesi gençliğin güçlendirilmesi bunun unsurları olacak

