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Dünya

BM'den Gazze için bulaşıcı hastalık uyarısı

İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü abluka altındaki Gazze Şeridi'nde ortalama 1 çadırda 15'ten fazla yerinden edilen Filistinlinin kaldığı ve bu durumun da bulaşıcı hastalıklara neden olduğu belirtildi.

AA9 Ocak 2024 Salı 18:40 - Güncelleme:
BM'den Gazze için bulaşıcı hastalık uyarısı
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Birleşmiş Milletler İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA), Gazze'deki yerinden edilmiş insanların durumuna ilişkin açıklama yayınladı.

Açıklamaya göre, Gazze Şeridi'nde çadır ve geçici barınaklar aşırı kalabalık ve bir çadırda 15'ten fazla kişi kalıyor.

Bu durum da insanları hijyenik olmayan koşullara ve bulaşıcı hastalıklara maruz bırakıyor. Yerlerinden edilen kişilerin kendi kendilerine kurdukları geçici barınaklar ise mevcut hava koşullarına dayanıksız malzemelerden inşa ediliyor.

Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentindeki yerinden edilen kişilerle yapılan ankete göre, güneyde yeterli kalınacak yer bulunmaması nedeniyle dairelerin kiraları normal fiyatının yüzde 800 fazlasına kadar çıktı.

Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA), "Gazze'de 280 bin nüfusu olan Refah, şu anda 1 milyondan fazla yerinden edilmiş insanı ağırlıyor." açıklamasında bulunmuştu.

UNRWA, dün yaptığı açıklamada, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılar nedeniyle 1 milyon 900 bin kişinin yerinden edildiğini duyurmuştu.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarında en az 10 bin çocuk, 7 bin kadın olmak üzere, 23 bin 210 Filistinli öldürüldü. Enkaz altında binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı tahrip ediliyor.

  • Gazze Şeridi
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