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Dünya

BM'de ilk defa Nekbe'nin 75.yılı anılacak

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Nekbe'nin (Büyük Felaket) bu yıl ilk defa Birleşmiş Milletler tarafından anılacağını belirtti.

AA16 Nisan 2023 Pazar 02:33 - Güncelleme:
BM'de ilk defa Nekbe'nin 75.yılı anılacak
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Filistin haber ajansı WAFA'ya göre, Abbas, Ramallah'taki Devlet Başkanlığı konutunda verilen, Filistinli yetkililer, Hristiyan ve Müslüman din adamları, büyükelçiler, şehit ve gazi yakınlarının katıldığı iftar programında, Filistin'de yaşanan gelişmelere değindi.

Abbas, Filistin meselesinin çözümü konusunda "iki devletli" formül ve İsrail işgalinin son bulması yönündeki tutumlarından ödün vermediklerini ifade etti.

İsrail güçlerinin işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Kıyamet Kilisesi'nde "Kutsal Ateş" ayinine katılmak isteyen bazı Ortodoks Hristiyanlara, öncesinde de Mescid-i Aksa'da namaz kılan Müslümanlara yönelik saldırılarını kınadıklarını vurgulayan Abbas, bu saldırıların, "kutsal mekanlarda ibadet özgürlüğüne kısıtlama getirilmediğini" iddia eden İsrail'in iki yüzlülüğünü gösterdiğini belirtti.

Nekbe'ye işaret eden Abbas, "BM, bu yıl ilk defa 15 Mayıs'ta Nekbe'nin 75. yılını anacak. Bu bakımdan tüm dünyadaki Filistinlilerden Nekbe'yi ihya etmelerini istiyoruz çünkü onlar (BM) ilk defa Nekbe'yi inkar etmeyecek." ifadesini kullandı.

BM Genel Kurulunda 1 Aralık 2022'de düzenlenen oturumda kabul edilen karar tasarısında, ilgili sekreterlikten, 2023'te Nekbe'nin 75. yılının anılmasına yönelik faaliyetler talep edilmiş, bu faaliyetler arasında 15 Mayıs 2023'te üst düzey bir etkinlik organize edilmesinin yer alması istenmişti.

NEKBE

Filistinliler, İsrail'in 14 Mayıs 1948'de işgal ettiği Filistin topraklarında bağımsızlığını ilan etmesi ve Filistinlileri zorunlu göçe tabi tutması nedeniyle 15 Mayıs'ı "Nekbe" (Büyük Felaket) olarak anıyor.

İsrail güçleri, Nekbe sırasında yaklaşık 1 milyon Filistinliyi zorla topraklarından çıkararak sürgün etti, Filistinlilere ait 675 köy ve kasaba yok edildi, binlerce Filistinli öldürüldü.

Nekbe'den dolayı halihazırda Filistinlilerin yüzde 80'i mülteci durumunda dünyanın farklı yerlerinde yaşıyor.

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