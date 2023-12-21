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Dünya

BM'de İsrail tepkisi! ''Silinmez bir kara leke''

BM İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı ve Acil Yardım Koordinatörü Martin Griffiths, İsrail saldırıları nedeniyle ölen Filistinli sayısının 20 bini aşmasıyla ilgili, 'Gazze'de vahşi çatışmanın bu kadar uzun sürmesi, ortak bilincimizde silinmez leke olarak kalacak.' değerlendirmesinde bulundu.

AA21 Aralık 2023 Perşembe 00:35 - Güncelleme:
BM'de İsrail tepkisi! ''Silinmez bir kara leke''
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Birleşmiş Milletler (BM) İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı ve Acil Yardım Koordinatörü Martin Griffiths, X sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda Gazze'de can kaybının yine korkunç ve utanç verici bir dönüm noktasına ulaştığını belirterek, gerginliğin artmasına neden olan olayların çirkin olduğunu, devamında süren olayların ise vicdansızca olduğunu ifade etti.

Griffiths, tüm tarafların uluslararası insancıl hukuk bağlamında yükümlülüklerini yerine getirmek ve sivilleri korumak zorunda olduğunun altını çizerek, tüm rehinelerin serbest bırakılması gerektiğini bildirdi.

Çok taraflı kınama, fiziksel ve zihinsel bedel ile çok büyük yıkıma rağmen çatışmanın sürdüğünü belirten Griffiths, "Gazze'de vahşi çatışmanın bu kadar uzun sürmesi, ortak bilincimizde silinmez leke olarak kalacak." ifadesini kullandı.

Griffiths, çatışmanın son bulması çağrısını yineledi.

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