İSTANBUL 28°C / 19°C
Parçalı bulutlu, güneşli
9 Eylül 2022 Cuma / 13 Safer 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,2425
  • EURO
    18,4193
  • ALTIN
    1012.46
  • BIST100
    3527.5
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • BM'de Ukrayna tartışması! ABD ile Rusya karşı karşıya geldi
Dünya

BM'de Ukrayna tartışması! ABD ile Rusya karşı karşıya geldi

Rusya, Ukrayna'ya sağlanan modern Batı silahlarının Ukrayna'yı zafere götürebileceği yönündeki iddiaları, 'boş fanteziler' olarak değerlendirdi.

AA9 Eylül 2022 Cuma 11:19 - Güncelleme:
ABONE OL

Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyinin Ukrayna konusunda üst üste düzenlenen üçüncü toplantısında, ABD ile Rusya karşı karşıya geldi.

Rusya'nın BM Büyükelçisi Vassily Nebenzia, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelensky'nin Batı silahlarının çatışmanın gidişatını değiştireceği ve ülkesine zafer getireceği yönündeki söylemlerine ilişkin, bu iddiaların "boş fanteziler" olduğunu söyledi.

Batı silahlarının savaş alanında belirleyici bir rol oynamadığını savunan Nebenzia, Rus ordusunun sadece Ukrayna'nın kullandığı Sovyet döneminden kalma eski silahları değil, modern NATO silahlarını da yok ettiğini kaydetti.

ABD'nin BM Büyükelçi Yardımcısı Richard Mills ise Rusya'nın ABD ve Batı'nın Ukrayna'daki savaşı tırmandırdığı ve uzattığı yönündeki iddialarının "yanlış" olduğunu savunarak "Bunlar, dünyanın toplu bedel ödediği gereksiz ve acımasız savaşta, Moskova'nın tek saldırgan olduğu gerçeğinden dikkatleri başka yöne çekmeye yönelik gülünç girişimler." dedi.

Hiç kimsenin ülkesinin tarihine ve kimliğine saldırılmasına, şehirlerinin bombalanmasına ve topraklarının alınmasına izin vermeyeceğini kaydeden Mills, "Böylesine açık bir saldırganlık karşısında uluslararası desteğe başvururuz." ifadelerini kullandı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.