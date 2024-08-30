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Dünya

BM'den 10 ülkeye 100 milyon dolarlık yardım

Birleşmiş Milletler (BM), Afrika, Asya, Orta Doğu ve Amerika kıtasında, kriz yaşanan ve yetersiz finansman sağlanan 10 ülkede insani acil durumları desteklemek üzere 100 milyon dolar kaynak ayrıldığını bildirdi.

AA30 Ağustos 2024 Cuma 18:10 - Güncelleme:
BM'den 10 ülkeye 100 milyon dolarlık yardım
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Birleşmiş Milletler İnsani İşler Koordinasyon Ofisinden (OCHA) yapılan yazılı açıklamada, BM'nin Merkezi Acil Durum Fonundan (CERF) sağlanacak 100 milyon dolarlık kaynağın krizlerin yaşandığı ülkelere aktarılacağı kaydedildi.

Yeni sağlanan bu fonun üçte birinden fazlasının açlık, yerinden edilme, hastalıklar ve iklim felaketinin etkileriyle mücadele eden insanların yaşadığı Yemen (20 milyon dolar) ve Etiyopya'daki (15 milyon dolar) yardım operasyonlarını destekleyeceği belirtilen açıklamada, iklim krizinden sağlığa kadar birçok farklı sorunun yaşandığı Myanmar'a 12, Mali'ye 11, Burkina Faso'ya 10, Haiti'ye 9, Kamerun'a 7, Mozambik'e 7, Burundi'ye 5 ve Malavi'ye 4 milyon dolar aktarılacağı ifade edildi.

BM İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Joyce Msuya, "Çok sayıda insani acil durumun yaşandığı bölgelerdeki fon eksikliği, yardım kuruluşlarının hayat kurtarıcı yardıma ihtiyaç duyan insanlara ulaşmasını engelliyor. Bu durum yürek parçalayıcı." ifadelerini kullandı.

CERF'nin en kötüsünü önlemek ve diğer insani fonlar yetersiz olduğunda hayat kurtarmak için son çare olarak kullanıldığını vurgulayan Msuya, yetersiz fonun sağlandığı bu krizlere bağışçıların daha fazla ve sürekli dikkat göstermesine acilen ihtiyaç duyulduğunun altını çizdi.

  • insani yardım
  • kriz yönetimi
  • insani acil durumlar

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