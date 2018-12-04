BM, gelecek yıl dünya genelinde 21,9 milyar dolar yardıma ihtiyaç duyulduğunu açıkladı

BM İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Mark Lowcock, BM Cenevre Ofisi'nde düzenlediği basın toplantısıyla BM 2019 Küresel İnsani Yardım Planı'na ilişkin raporu açıkladı.

Lowcock'un açıkladığı rapora göre, 2019'da dünya genelinde 132 milyon kişi insani yardıma ihtiyaç duyacak. BM ve ortakları ise acil yardım ve korunmaya muhtaç 94 milyon kişinin gıda, barınak sağlık, eğitim, koruma ve diğer temel ihtiyaçlarının karşılanmasını hedefliyor.

Raporda, Suriye hariç BM'nin 2019'da 21,9 milyar dolar insani yardım talep ettiği, bunun 4 milyar dolarının iç savaşın yaşandığı Yemen halkı için, 900 milyon dolarının da yüzbinlerce Arakanlı Müslüman'a ev sahipliği yapan Bangladeş için harcanacağı belirtildi.

Raporda, yardımın dünyadaki insani krizin yaşandığı 21 noktada kullanılacağı ifade edildi.

Toplam yardım çağrısı 25 milyar doları bulacak

Suriye için ayrı olarak yaklaşık 4 milyar dolar tutarında yardım talebinin yapılmasının planladığına dikkat çekilen raporda, böylelikle BM 2019 Küresel İnsani Yardım Planı kapsamında uluslararası topluma yapılacak toplam yardım çağrısının 25 milyar doları bulacağı kaydedildi.

Raporda, BM'nin bu yıl donör ülkelerden kasım ayı ortasına kadar 13,9 milyar dolar tedarik ettiği, geçen yıla göre yüzde 10 artış gözlendiği ve bunun bir rekor olduğu vurgulandı.

Lowcock, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Donör ülkeler, her yıl talep edilen parayla tedarik edilen arasında fark olmasına rağmen giderek daha cömert davranıyor." ifadesini kullandı.

Yemen uyarısı

İç savaşın hüküm sürdüğü Yemen'deki krize dikkati çeken Lowcock, bu ülkeye BM'nin sağlamayı planladığı 4 milyar doların dışında, "hükümetin 2019 bütçesini finanse etmek ve para biriminin çöküşünü engellemek için" milyarlarca dolar dış desteğe ihtiyaç duyulduğunu vurguladı.

BM Küresel İnsani Yardım Planı kapsamında 2014-2018 döneminde talep edilen yardım miktarının yüzde 55'i Suriye, Sudan, Güney Sudan ve Somali'ye harcandı.

BM, 2018 Küresel İnsani Yardım Planı kapsamında, 7,7 milyar doları Suriyeliler için olmak üzere toplam 22,5 milyar dolar insani yardım talebinde bulunmuştu.