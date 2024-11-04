BM'den ABD seçimlerine ilişkin açıklama: Küresel etkileri var

BM Sözcüsü Dujarric, günlük basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.
Harris ve Trump için en kritik gün! Seçime saatler kala son anket yayımlandı
ABD'de yarın düzenlenecek seçimlerin ne kadar önemli olduğunun sorulması üzerinde Dujarric, BM Genel Sekreteri'nin daha önce de belirtmiş olduğu üzere, bu yıl dünya nüfusunun yarısının seçimlere gittiğini ve bunun tüm dünyayı etkilediğini kaydetti."SEÇİMLERİN ÖNEMLİ OLDUĞU ÇOK AÇIK"
Dujarric, "ABD başkanını belirleyecek seçimlerin önemli olduğu çok açık, bu seçimlerin küresel etkileri var." değerlendirmesinde bulundu.
ABD seçimlerinde geri sayım!
Son dönemin en kritik ABD başkanlık seçimi olarak nitelendirilen 60. başkanlık seçimlerini kazanan aday, 20 Ocak 2025'te yemin ederek ABD'nin 47. başkanı olacak.