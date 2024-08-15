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Dünya

BM'den 'acil ateşkes' vurgusu

Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) Genel Komiseri Philippe Lazzarini, İsrail'in aylardır saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'ndeki kadınların hak ettikleri onurlu hayatı geri kazanmaları için acil ateşkes yapılması gerektiğini belirtti.

AA15 Ağustos 2024 Perşembe 16:17 - Güncelleme:
BM'den 'acil ateşkes' vurgusu
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Lazzarini, X platformundaki hesabından yaptığı yazılı açıklamada, Gazze Şeridi'nde 10 ayı aşkın süredir devam eden saldırılar nedeniyle kadınların maruz kaldığı sıkıntılara dikkati çekti.

Gazze'de kadınların regl dönemi sonrasında bile çoğu zaman aylarca yıkanamadığını vurgulayan Lazzarini, su, şampuan ya da tarak olmaması ve bit nedeniyle kadınların saçlarını çok kısa kesmek zorunda kaldığını belirtti.

Lazzarini, kadınların çoğunun kendilerini güvende hissetmediğini, aşırı kalabalık barınaklarda ve yerinden edilenlerin sığındığı alanlarda mahremiyetlerinin bulunmadığını, tuvalete gitmekten, dolayısıyla da yemek yemek veya su içmekten imtina ettiklerini söylediğini aktardı.

Bazı kadınların 10 aydır aynı başörtüsünü takmak zorunda kaldığına işaret eden Lazzarini, "Gazze'deki kadınların UNRWA yetkililerine 'kendilerini kadın olarak görmekte zorlandıklarını' söylüyor." ifadesini kullandı.

UNRWA Genel Komiseri, kadınların ve genç kızların, hak ettiği onurlu hayatın en azından bir kısmını geri kazanmaları için Gazze Şeridi'nde ateşkesin gerekli olduğunu vurguladı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 16 bin 314'ü çocuk, 10 bin 980'i kadın olmak üzere 40 bin 5 Filistinli öldü, 92 bin 401 Filistinli yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

  • Gazze
  • UNRWA
  • Çatışma

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