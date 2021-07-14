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Dünya

BM'den Afganistan açıklaması

Birleşmiş Milletler (BM), Afganistan genelinde artarak devam eden askeri hareketlilikten kaynaklanan şiddet ve insan hakları ihlallerinden dolayı giderek daha fazla endişe duyduğunu açıkladı.

AA14 Temmuz 2021 Çarşamba 22:52 - Güncelleme: 14 Temmuz 2021 Çarşamba 22:52
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BM Genel Sekreter Sözcü Yardımcısı Florencia Soto Nino, günlük basın toplantısında, Afganistan'dan gelen şiddet ve ihlal haberlerinden dolayı ciddi endişe duyduklarını belirtti.

"Ülkedeki askeri tırmanıştan giderek daha fazla endişe duyuyoruz." diyen Nino, taraflar arasında müzakerelerin hala devam etmesi ve bir anlaşmaya varılabilmesi için BM'nin elinden geleni yaptığını kaydetti.

Taliban'ın, Afganistan ile Pakistan sınırındaki ana geçiş noktalarından birine kendi bayrağını asmasıyla ilgili bir soruya Nino, "Biz de o haberleri gördük. Size söyleyebileceğim tek şey, şimdilik Afganistan'da kalıcı barış çabaları sürecine odaklanıyoruz." diye konuştu.

BM Afganistan Yardım Misyonu (UNAMA) da bugünkü açıklamasında, Afgan halkının biraz da olsa soluklanabilmesi için taraflara Kurban Bayramı'nda ateşkes yapılması çağrısında bulunmuştu.

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