BM'den Arakanlı Müslüman sığınmacıların unutulmaması çağrısı

Bangladeş'te Arakanlı Müslüman sığınmacıların kaldığı kampları ziyaret eden BM Mülteciler Yüksek Komiseri Filippo Grandi gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Grandi, Afganistan ve Ukrayna krizleri sırasında, Arakanlıların içinde bulunduğu kötü durumun unutulmaması için kampları ziyaret ettiğini söyledi.

Yaklaşık 1 milyon mültecinin unutulmaması için uluslararası topluma çağrı yapan Grandi, "Yıllardır Arakanlılara ev sahipliği yapan Bangladeş'e ve mültecilere dikkat çekmek, uluslararası toplumun desteğini hatırlatmak için buradayım." dedi.

- Arakanlı Müslümanlara etnik temizlik

Myanmar'ın Arakan eyaletinde 2012'de Budistler ile Müslümanlar arasında çatışmalar çıkmış, olaylarda çoğu Müslüman binlerce kişi katledilmiş, yüzlerce ev ve iş yeri ateşe verilmişti.

Arakan'daki sınır karakollarına 25 Ağustos 2017'de düzenlenen eş zamanlı saldırıları gerekçe gösteren Myanmar ordusu ve Budist milliyetçiler, kitlesel şiddet eylemleri başlatmıştı.

BM'ye göre, Ağustos 2017'den sonra Arakan'daki baskı ve zulümden kaçıp Bangladeş'e sığınanların sayısı 900 bini geçti.

Uluslararası insan hakları kuruluşları, yayımladıkları uydu görüntüleriyle yüzlerce köyün yok edildiğini kanıtlamıştı.

BM ve uluslararası insan hakları örgütleri, Arakanlı Müslümanlara yönelik şiddeti "etnik temizlik" ya da "soykırım" olarak adlandırıyor.