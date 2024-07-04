BM'den Beryl Kasırgası'ndan etkilenen ülkelere yardım

BM Sözcüsü Stephane Dujarric, Karayipler'i etkisi altına alan Beryl Kasırgası'na ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Kasırganın yol açtığı yıkım karşısında dehşete kapıldıklarını ifade eden Dujarric, Jamaika'yı vurmasının ardından Belize ve Meksika'ya doğru ilerleyen kasırgadan etkilenenler ile dayanışma içinde olduklarını vurguladı.

Kasırganın etkilediği ve etkileyeceği öngörülen bölgelere gerekirse devreye girmesi için ekipler yerleştirildiğini aktaran Dujarric, kasırganın Grenada, Jamaika ile Saint Vincent ve Grenadinler'de oluşturduğu hasar için BM'nin Merkezi Acil Durum Fonu'ndan 4 milyon dolarlık yardım yapılacağını kaydetti.

Dujarric, kasırgadan etkilenen ülkelere destek vermek, zarar gören bölgelere yardım göndermek ve diğer bölgeleri kasırgaya hazırlamak için bölgedeki yerel koordinatörlerle işbirliği içinde olduklarını bildirdi.

Kasırganın etkili olduğu Grenada Adası'nda 3, Saint Vincent ve Grenadinler'de 1, Venezuela'da ise 3 kişi hayatını kaybetmişti.

ABD Ulusal Kasırga Merkezinin yayımladığı son rapora göre, "Kategori 4"e düşen Beryl Kasırgası, Karayip Denizi boyunca kuzeybatı yönünde ilerlemeye devam edecek.