BM'den Suudi Arabistan ve BAE için çarpıcı karar: Savaş suçu işlediler

BM: Suudi Arabistan ve BAE, Yemen'de muhtemelen savaş suçu işledi
BM, Yemen'de Suudi Arabistan, BAE, hükümet ve Husilerin uluslararası insan hakları hukukunu ihlal ettiğini ve muhtemelen savaş suçları işlendiğini bildirdi.
- AA
BM, Yemen'de Suudi Arabistan, BAE, hükümet ve Husilerin uluslararası insan hakları hukukunu ihlal ettiğini ve muhtemelen savaş suçları işlendiğini bildirdi.
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