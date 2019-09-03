BM'den Suudi Arabistan ve BAE için çarpıcı karar: Savaş suçu işlediler

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BM: Suudi Arabistan ve BAE, Yemen'de muhtemelen savaş suçu işledi

BM, Yemen'de Suudi Arabistan, BAE, hükümet ve Husilerin uluslararası insan hakları hukukunu ihlal ettiğini ve muhtemelen savaş suçları işlendiğini bildirdi.

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BM, Yemen'de Suudi Arabistan, BAE, hükümet ve Husilerin uluslararası insan hakları hukukunu ihlal ettiğini ve muhtemelen savaş suçları işlendiğini bildirdi.      

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