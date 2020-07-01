BM'den çarpıcı suçlama! 'Birçok ülke silah gönderiyor'

01 Temmuz 2020 Çarşamba 18:19 - Güncelleme: 01 Temmuz 2020 Çarşamba 18:19

Birçok ülke tarafından gönderilen silahların bir kısmı ülkenin doğusunda faaliyet gösteren silahlı grupların eline geçtiği belirtiliyor.

Kongo’nun doğusu, birkaç ay içinde 1.000’den fazla ölüm ve yarım milyondan fazla insanın evlerinden kaçmasına neden olan milis şiddetiyle çalkalanan Afrika’nın gergin noktalarından biridir.

Kongo hükümeti geçmişte komşu ülkeleri mevcut durumu daha da kötüye sürüklemeyle suçladı. Defenceturk'un haberine göre suçlama, karşı çıkan grupların bu ülkeleri bir sığınak olarak kullandıkları iddiası sunularak yapıldı.

BM uzmanları, Haziran sonunda sona erecek olan yaptırımları izliyorlar. Uzmanlar; Arnavutluk, Romanya, Güney Afrika, İsrail, Çin, İran, İngiltere, Kuzey Kore, Sudan ve ABD’den eğitmen ve ekipmanlara dikkat çekiyor.

BM raporunda bazı ülkelerin Kongo’ya “önemli miktarda silah, mühimmat, teçhizat ve askeri araç sağladıkları” belirtildi. Raporda askeri kullanım için gönderilen sivil helikopterlere ait bilgiler de yer alıyor.

BM raporunda,

“Son on yılda, Kongo Demokratik Cumhuriyeti Silahlı Kuvvetleri’nin (FARDC) hava lojistiğinin büyük bir kısmı, uluslararası ve ulusal sivil havacılık normlarına ve düzenlemelerine aykırı olarak faaliyet gösteren yabancı sivil kayıtlı kargo uçakları filosuna güveniyordu. FARDC’a teslim edilen malzemelerin bir kısmı daha sonra doğudaki silahlı grupların eline geçti.” ifadeleri kullanıldı.

Çinli yetkililer iddiaları soruşturduklarını açıklarken, İran herhangi bir ekipmanın veya silahın Kongo’ya aktarıldığını reddetti. Bunların üzerine Kongo’ya gönderilen silahların üçüncü bir taraf tarafından gönderildiği iddiaları endişeye sebebiyet verdi.

RUSYA KONGO’YA ASKERİ UZMAN GÖNDERİYOR



Kremlin sözcüsü Dmitry Peskov 24 Mayıs 2019’da yaptığı açıklamada, Rusya’nın Rus yapımı askeri donanım ve ekipmanlar için Kongo’ya askeri uzmanlar gönderildiğini söylemişti.

Son yıllarda Moskova, yaklaşık 20 Afrika ülkesi ile askeri işbirliği anlaşmaları imzalayarak Çin’in büyük bir ekonomik varlığa sahip olduğu kıta üzerinde nüfuz etmeye çalışıyor.

Peskov, muhabirlerle yaptığı bir konferans görüşmesinde Rusya’nın Kongo Cumhuriyeti’ne kaç askeri uzman göndereceği ve Rus hükümeti için çalışan düzenli askerler mi yoksa özel yükleniciler mi olduğu konusundaki soruları dikkate almadı.