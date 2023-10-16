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Dünya

BM'den Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi'ne mükemmellik ödülü

Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi, Enerjisa'nın yürüttüğü 'Enerjisa YEKA-2' yatırım projesine olan destekleriyle 'Birleşmiş Milletler Enerji Dönüşümünde Yatırım Destek Mükemmellik Ödülü'nü aldı.

AA16 Ekim 2023 Pazartesi 20:29 - Güncelleme:
BM'den Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi'ne mükemmellik ödülü
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Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Konferansı (UNCTAD) tarafından gerçekleştirilen Dünya Yatırım Forumu kapsamında yatırım destek ve tanıtım ajanslarının (IPA) başarılarını takdir etmek amacıyla verilen BM Yatırım Destek Ödülleri bu yıl da sahiplerini buldu.

Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi, toplam yatırım tutarının 1,2 milyar dolar olması planlanan ve yaklaşık 1000 kişilik doğrudan istihdam sağlaması beklenen Enerjisa Üretim AŞ'nin YEKA-2 kapsamındaki Rüzgar Enerjisi Santralleri projesine verdiği destek dolayısıyla ödüle layık görüldü.

Sürdürülebilir kalkınma amaçlarına ulaşmak amacıyla özel sektör ile yatırım destek, tanıtım ajanslarını teşvik etmeyi amaçlayan ve her yıl farklı bir temada düzenlenen ödül törenine Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkan Yardımcısı Zeynel Kılınç katıldı.

Ödülü Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi adına alan Kılınç, "Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Türkiye Yüzyılı'nı, yatırımın yüzyılı yapmak için, sürdürülebilir, teknoloji yoğun ve çevre dostu yatırımlara destek vermeyi aralıksız sürdüreceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

  • Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi
  • ödül

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