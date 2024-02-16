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Dünya

BM'den DEAŞ vurgusu: Uluslararası barış ve güvenliği tehdit ediyor

Birleşmiş Milletler (BM), terör örgütü DEAŞ'ın hala uluslararası barış ve güvenliği tehdit ettiğini bildirdi.

AA16 Şubat 2024 Cuma 00:22 - Güncelleme:
BM'den DEAŞ vurgusu: Uluslararası barış ve güvenliği tehdit ediyor
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BM Güvenlik Konseyinde, BM Genel Sekreterliğince hazırlanan son DEAŞ raporuna ilişkin oturum düzenlendi.

Burada konuşan BM Terörle Mücadele Ofisi Genel Sekreter Yardımcısı Vladimir Voronkov, üye ülkelerin kaydettiği önemli ilerleme sayesinde örgütün operasyonel kabiliyetinin kısıtlandığını söyledi.

DEAŞ içinde sıkıntıların da olduğuna işaret eden Voronkov, üye ülkelerin finansmanla mücadelesinin somut sonuçlar verdiğini belirtti.

Voronkov, DEAŞ'ın daha önce yüz milyonlarla ifade edilen finansal rezervlerinin 10 ila 25 milyon dolara gerilediğinin tahmin edildiğini dile getirdi.

Diğer taraftan üye ülkelerin kaydettiği önemli ilerlemeye rağmen DEAŞ'ın sadece çatışma bölgelerinde değil, genel anlamda hala uluslararası barış ve güvenliği tehdit ettiğini vurgulayan Voronkov, terör örgütünün yurt dışında saldırı niyetini sürdürdüğünü kaydetti.

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