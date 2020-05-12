AA 12 Mayıs 2020 Salı 17:34 - Güncelleme: 12 Mayıs 2020 Salı 17:35

Guterres, yayınladığı video mesajında, küresel ateşkes çağrısını destekleyen dini liderlere teşekkür etti ve salgınla mücadelede daha fazla rol alabileceklerini söyledi.

Dini liderlere, toplumları zararlı mesajlara, şiddet, yabancı düşmanlığı ve ırkçılığa karşı uyarması çağrısı yapan Guterres, salgın döneminde kadın ve kız çoçuklarına yönelik artan şiddeti de kınamaya davet etti.

Guterres, dini liderlere, kadınların her alanda eşit şekilde seslerinin duyulması ve temsil edilmesini teşvik etmesi için de çağrıda bulunarak, sosyal mesafe, hijyen ibadet, dini törenler ve cenaze gibi inanç temelli faaliyetlerde Dünya Sağlık Örgütünün belirlediği önlemlerin uygulanmasına destek olmalarını istedi.

Guterres, salgın nedeniyle milyonlarca öğrencinin eğitime ara vermek zorunda kaldığını hatırlatarak, dini liderlerin eğitim sorununa çözüm için de destek vermesi gerektiğini ifade etti.