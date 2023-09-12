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Dünya

BM'den Fas'a yardım teklifi

Birleşmiş Milletler (BM), Fas'ta meydana gelen 7 büyüklüğündeki depremin ardından, hükümetten talep gelmesi halinde desteğe hazır olduklarını bildirdi.

AA12 Eylül 2023 Salı 16:46 - Güncelleme:
BM'den Fas'a yardım teklifi
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BM Sözcü Yardımcısı Farhan Haq, AA muhabirine konuya ilişkin yazılı açıklamada bulundu.

BM'nin Fas'ta 8 Eylül gecesi merkez üssü Marakeş kentine bağlı El-Huz bölgesi olan 7 büyüklüğünde depremin ardından BM'nin hazırda beklediğini belirten Haq, "Hükümetin talep etmesi halinde destek vermeye hazırız." ifadesini kullandı.

BM, depremden 300 binden fazla kişinin, BM Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) ise 100 binden fazla çocuğun etkilendiğini tahmin ettiklerini duyurmuştu.

- Fas'ta 7 büyüklüğünde deprem

Fas'ta 8 Eylül gecesi merkez üssü Marakeş kentine bağlı El-Huz bölgesi olan 7 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti.

Deprem, Marakeş'in yanı sıra başkent Rabat ile Kazablanka, Meknes, Agadir ve Fes kentlerini de etkilemişti.

İçişleri Bakanlığı, yaptığı açıklamada, depremde 2 bin 901 kişinin hayatını kaybettiğini, 5 bin 530 kişinin yaralandığını bildirmişti.

  • deprem yardımı
  • BM desteği
  • hükümet talebi

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