BM: Filistin topraklarındaki yahudi yerleşimleri uluslararası hukukun ihlalidir
BM, işgal altında olan Filistin topraklarındaki yahudi yerleşim yerlerinin 'uluslararası hukukun ihlali' olduğunu yineledi.
- AA
BM, işgal altında olan Filistin topraklarındaki yahudi yerleşim yerlerinin "uluslararası hukukun ihlali" olduğunu yineledi.
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