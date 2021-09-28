BM'den Filistin açıklaması

AA 28 Eylül 2021 Salı 17:50 - Güncelleme: 28 Eylül 2021 Salı 17:50

BM Genel Kurulu'nun ticaret ve kalkınma alanında temel organı olan UNCTAD tarafından yayımlanan ve işgal altındaki Batı Şeria ve Mısır'ın başkenti Kahire'de eş zamanlı basın toplantısıyla kamuoyuna açıklanan raporunda, Filistin'de 2020'deki ekonomik gerilemenin 2019'dan beri devam eden ekonomik zayıflığın devamı olduğu belirtildi.

Bununla beraber İsrail işgali ve Kovid-19 salgını nedeniyle 2020 yılının Filistin yönetimi için 1994'te kurulduğundan bu yana yaşadığı en zor ekonomik yıl olduğu ifade edildi.

Kovid-19 salgını öncesinde Filistin ekonomisinin, parçalanma ve istikrarsızlık içinde olduğu, genel siyasi ve ekonomik ortamın sürekli kötü gidişat içinde olduğu aktarıldı.

Filistin yerel ekonomisinin 2020 öncesi üretim kısıtlılığı, yerel piyasalar arası coğrafi parçalanmışlık, ithalat kısıtlamaları, doğal kaynakların ve arazilerin Yahudi yerleşimciler tarafından ele geçirilmesi, mali kaynakların İsrail'e aktarılması gibi pek çok sorunla karşı karşıya olduğu kaydedildi. 2020'de ise 66 bin işçinin işini kaybettiği, işsizlik oranının yüzde 26'ya yükseldiği, turizm sektöründe 10 bin kişinin işsiz kaldığı aktarıldı.

Geçen yıl gayrimenkul sektöründe yüzde 36, hizmet sektöründe yüzde 18, sanayide yüzde 13, tarımda yüzde 9 oranında ekonomik daralmalar yaşandığına işaret edildi.

Raporda, Kovid-19 salgınının oluşturduğu olumsuzlukların yanında İsrail'in, işgal edilmiş Filistin topraklarındaki kalkınmanın önünde en temel engel olduğu bildirildi.