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Dünya

BM'den Filistin açıklaması

Birleşmiş Milletler (BM), işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde yer alan Cenin kentinde İsrail güçlerinin 5 Filistinliyi öldürdüğü 'olaylardan' endişe duyduğunu bildirdi.

AA19 Haziran 2023 Pazartesi 20:04 - Güncelleme:
BM'den Filistin açıklaması
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BM Orta Doğu Barış Süreci Özel Koordinatörü Tor Wennesland, Twitter hesabından konuya ilişkin açıklama yaptı.

Wennesland açıklamada, "Bugün Cenin'de İsrail güvenlik güçlerinin düzenlediği operasyonun akabinde karşılıklı ateş açılması sonucu aralarında bir çocuğun da bulunduğu 5 Filistinlinin ölümü ve yaklaşık 60 Filistinli ve 7 İsrail askerinin yaralanmasıyla sonuçlanan olaylardan derin endişe duyuyoruz." ifadelerini kullandı.

Tarafları gerilimi daha da tırmandıracak eylemlerden kaçınmaya çağıran BM'li yetkili, yeniden siyasi bir yola girmek için adımlar atılması gerektiğini vurguladı.

Wennesland'in, sivilleri hedef alan saldırıları nedeniyle İsrail ordusunu kınamaması ise dikkati çekti.

BM Orta Doğu Barış Süreci Özel Koordinatörü ayrıca, İsrail'in Batı Şeria'da 4 bin yeni yerleşim yeri kurma planlarından da endişe duyduğunu belirttti.

Wennesland, "Bu tür adımlar yalnızca İsrail ve Filistin'i birbirinden uzaklaştırır ve zaten oldukça gergin olan durumu daha fazla istikrarsızlaştırma riski taşır." ifadelerine yer verdi.

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde yer alan Cenin kentine Apache tipi helikopter de kullanarak düzenlediği saldırılarda biri çocuk 5 Filistinliyi öldürmüştü.

Bu saldırılarda 66 Filistinli, çıkan çatışmalarda ise 7 İsrail askeri yaralanmıştı.

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