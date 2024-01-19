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Dünya

BM'den Fransa'ya çağrı: Çocukları aile içi cinsel istismardan koruyun

Birleşmiş Milletler (BM) özel raportörleri, Fransa'nın çocukların aile içi cinsel istismardan korunması konusunda acilen hareket geçmesi gerektiğini bildirdi.

AA19 Ocak 2024 Cuma 17:43 - Güncelleme:
BM'den Fransa'ya çağrı: Çocukları aile içi cinsel istismardan koruyun
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BM raportörleri, çocukları ve onları korumaya çalışan annelerine yönelik insan hakları ihlalleri iddialarına ilişkin yazılı açıklama yayımladı.

Açıklamada, çocuklara babaları tarafından cinsel istismar ve şiddet uygulandığına dair inandırıcı iddialara rağmen Fransa'nın bu konuda tedbir almadığı ve annelerine de kötü muamele yapılmasına izin verdiği belirtildi.

Bu konuda yeterli soruşturma yapılmadığı için bu çocukların hakkında iddialar bulunan babaların velayetine verildiği aktarılan açıklamada, annelerin çocuklarını korumaya çalıştığı için çocuk kaçırma suçundan cezalandırıldığı kaydedildi.

Açıklamada, bu çocuklara ve annelerine yönelik insan hakları ihlallerinin ele alınmasının büyük önem taşıdığı anlatılarak, Fransa'nın çocukların aile içi cinsel istismardan korunmasında acil harekete geçmesi çağrısında bulunuldu.

İstismar ve şiddet mağdurları için güvenli sığınma evlerinin sağlanması gerektiği vurgulanan açıklamada, bu kişilere danışmanlığın yanı sıra ücretsiz, erişilebilir ve uygun fiyatlı hukuk hizmeti verilmesi gerektiğine işaret edildi.

- BM ÖZEL RAPORTÖRLERİ

BM özel raportörleri, İnsan Hakları Konseyi'nin özel mekanizmaları olarak tanınan sürecin bir parçası olarak biliniyor.

BM İnsan Hakları sistemindeki "bağımsız" özel mekanizmalar, Konseyin belirli bir ülkenin durumunu veya dünyanın herhangi bir yerindeki tematik sorunları ele alan bağımsız bilgi toplama ve izleme mekanizmaları olarak öne çıkıyor.

Kurumun bünyesinde bulunmayan özel mekanizmaların uzmanları, gönüllülük esasına göre ve bağımsız olarak çalışmalarını yürütüyor.

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