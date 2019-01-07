BM'den Gabon'daki darbe girişimine kınama BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, 'Genel Sekreter, gücün özellikle de zorla, anayasaya aykırı bir şekilde değişmesine her zaman karşı çıktı ve bu sabah Gabon'da meydana gelen darbe girişimini kınadı.' dedi.