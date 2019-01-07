BM'den Gabon'daki darbe girişimine kınama
BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, 'Genel Sekreter, gücün özellikle de zorla, anayasaya aykırı bir şekilde değişmesine her zaman karşı çıktı ve bu sabah Gabon'da meydana gelen darbe girişimini kınadı.' dedi.
- AA
Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, Gabon’da yaşanan askeri darbe girişimini kınadı.
BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın brifinginde, ''Genel Sekreter, gücün özellikle de zorla, anayasaya aykırı bir şekilde değişmesine her zaman karşı çıktı ve bu sabah Gabon'da meydana gelen darbe girişimini kınadı.'' dedi.
Afrika ülkesi Gabon'da bu sabah ulusal radyoyu ele geçiren bir grup asker, darbe girişiminde bulunmuştu.
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