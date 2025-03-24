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Dünya

BM'den 'Gazze' kararı: En büyük etken İsrail saldırıları

BM Genel Sekreteri Guterres, İsrail'in saldırılarını tekrar başlatmasının ardından örgütün Gazze'deki mevcudiyetini azaltma kararı aldı.

AA24 Mart 2025 Pazartesi 20:03 - Güncelleme:
BM'den 'Gazze' kararı: En büyük etken İsrail saldırıları
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BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın toplantısında konuya ilişkin açıklama yaptı.

İsrail'in geçen hafta yüzlerce sivilin ölümüne yol açan korkunç saldırılar düzenlediğine dikkati çeken Dujarric, bunlar arasında BM personelinin de bulunduğunu dile getirdi.

GAZZE'DEKİ MEVCUDİYETİNİ AZALTMA KARARI ALDI

Dujarric, İsrail'in aynı zamanda mart ayının başlangıcından bu yana insani yardım geçişine de izin vermediğini anımsatarak, "Bu nedenle BM Genel Sekreteri, zorlanarak örgütün Gazze'deki mevcudiyetini azaltma kararı aldı. Bunu sivillerin insani yardım ve koruma ihtiyaçları artarken almak zorunda kaldı. Gazze'yi terk etmiyoruz. Sivillerin yaşaması ve korunması için yardım sağlamaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Bu bağlamda Gazze'deki uluslararası personelin sayısının azaltılacağını ifade eden Dujarric, halihazırda Gazze'de yaklaşık 100 uluslararası BM personeli bulunduğunu, bunların 30'unun oradan ayrılacağını bildirdi.

İsrailli yetkililerin Gazze'deki "askeri faaliyetlerini" sürdürme niyetinde olduğunu kaydeden Dujarric, 19 Mart'ta BM personelinin ölümüne yol açan saldırının da İsrail tarafından gerçekleştirildiğinin teyit edildiğini bildirdi.

Dujarric, Guterres'in, İsrail'in söz konusu saldırısını şiddetle kınadığını, bu konuda kapsamlı ve bağımsız bir soruşturma talep ettiğini aktardı.

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