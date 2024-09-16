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Dünya

BM'den Gazze uyarısı: Ortak insanlığımız tehlikede

Birleşmiş Milletler (BM) Gazze Kıdemli İnsani Yardım ve Yeniden Yapılanma Koordinatörü Sigrid Kaag, Gazze'de sahada durumun giderek kötüleştiğine dikkati çekerek, 'ortak insanlığımız tehlikede.' uyarısında bulundu.

AA16 Eylül 2024 Pazartesi 19:35 - Güncelleme:
BM'den Gazze uyarısı: Ortak insanlığımız tehlikede
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BM Güvenlik Konseyi'nde (BMGK) Gazze'ye insani yardımların ele alındığı oturum düzenlendi.

Burada üye ülkeleri bilgilendiren Kaag, Gazze'de sahadaki durumun "karanlık ve hüzünlü" olduğunu belirtti.

Sağlık sisteminin diz çöktüğünü, yaklaşık 625 bin çocuğun okula gidemediğini aktaran Kaag, yıkım ve ümitsizliğin hakim olduğunu dile getirdi.

Kaag, insan eliyle oluşturulan krizde zamanın daraldığına işaret ederek, "Acilen ateşkes, esirlerin serbest bırakılması ve Gazze Şeridi'nin tümüne sürekli ve engelsiz yardım sağlanması şart." dedi.

Gazze'de sivillerin korunmamasının kabul edilemez olduğunu ifade eden Kaag, siviller, sivil alt yapı ve insani yardım çalışanlarının korunması gerektiğinin altını çizdi.

Gazze'de durumun giderek kötüleştiğine işaret eden Kaag, "ortak insanlığımız tehlikede" ifadesini kullandı.

- UNRWA ÖNEMİNİ BİR KEZ DAHA GÖSTERDİ

Kaag, çocuk felci aşılaması kampanyasının BM Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansının (UNRWA) önemini bir kez daha ortaya koyduğunu belirtti.

UNRWA'nın Gazze halkı nezdinde güvenilir ortak olduğunu kaydeden Kaag, "UNRWA insani yardım operasyonlarının bel kemiği." diye konuştu.

Kaag, tüm irtibat ve çalışmalara rağmen insani yardımların hala engellerle karşılaştığını ve çalışanlara güvenlik sağlanmadığını bildirdi.

İnsani yardım konvoylarına ateş açıldığını anımsatan Kaag, "Bu kabul edilemez. Aynı zamanda varılan anlaşma ve protokollerin uygulanmadığını gösteriyor." dedi.

Kaag, Gazze'de yaklaşık 14 bin hastanın özel tedaviye ihtiyacı olduğunu söyledi.

BM Özel Koordinatörü, "Son 11 ay boyunca yaşanan acılar, siyasi çözümün ileriye dönük tek yol olduğunu gösteriyor. Siyasi çözüm olmadan acı bitmeyecek." değerlendirmesinde bulundu.

- "GAZZE KALMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

BM Proje Hizmetleri Ofisinin (UNOPS) İcra Direktörü Jorge Moreira da Silva ise Gazze'de insani yardım dağıtımına destek vermek için kurulan mekanizmaya değinerek, "Gazze'ye insani yardım dağıtımında çok büyük sorunlarla karşılaşıyoruz." şeklinde konuştu.

Mekanizma sayesinde 20 milyon ton insani yardım gönderildiğini, bazılarının İsrail tarafından engellendiğini belirten da Silva, aynı zamanda yardım dağıtımında UNRWA'nın oynadığı kilit rolün altını çizdi.

Da Silva, BM'nin diğer kurumlarıyla birlikte UNOPS'un Gazze'de kalmaya devam etmekte kararlı olduğunu vurguladı.

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