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Dünya

BM'den Gazze uyarısı: Risk giderek artıyor

Birleşmiş Milletler, 7 Ekim'den bu yana İsrail'in yoğun saldırıları altındaki Gazze Şeridi'nde patlamamış mühimmat riskinin giderek arttığını bildirdi.

AA5 Temmuz 2024 Cuma 20:25 - Güncelleme:
BM'den Gazze uyarısı: Risk giderek artıyor
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Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) Genel Komiseri Philippe Lazzarini, sosyal medya platformu X'ten yaptığı açıklamada, Gazze'de yaşananları trajik bir döngüye benzetti.

İsrail ordusunun 1 Temmuz'da Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinden ve Refah'tan binlerce Filistinliyi zorla çıkarmak için "tahliye" uyarısı yayımladığını hatırlatan Lazzarini, "Ekim ayından bu yana verilen en büyük tahliye emirleri, çoğu zaten yerinden edilmiş olan yaklaşık çeyrek milyon insanı birçok kez etkiliyor." ifadelerini kullandı.

Lazzarini, İsrail'in saldırıları nedeniyle yerinden edilen Filistinlilerin gidecek yerinin olmadığını vurgulayarak "Çoğunlukla bombalanmış binaların yıkıntıları üzerine derme çatma yapılar kurarak umutsuzca olmayan güvenliği arıyorlar." ifadelerine yer verdi.

- PATLAMAMIŞ MÜHİMMAT CAN ALIYOR

Bölgede patlamamış mühimmat riski yayıldığına dikkati çeken Lazzarini, patlamamış mühimmat nedeniyle geçen hafta Han Yunus'ta 9 yaşında bir kız çocuğunun öldüğünü ve 6 çocuğun da yaralandığını belirtti.

Lazzarini, patlamamış mühimmat riskinin özellikle çocuklar için oldukça yüksek olduğunu aktararak, şöyle devam etti:

"(Çocuklar) Su ve yiyecek bulmak için saatler harcıyorlar ve patlamamış mühimmatları kaplayabilecek birikmiş atık yığınlarının ortasında uzun mesafeler yürüyorlar."

İsrail saldırıları nedeniyle Filistinlilerin Gazze'de sürekli yer değiştirme döngüsünün ve umutsuzluk halinin sona ermesi gerektiğini kaydeden Lazzarini, acil ateşkes çağrısını yineledi.

- İSRAİL'İN "TAHLİYE" UYARISI

İsrail ordusu Han Yunus'un doğu bölgelerinde yerinden edilen Filistinlilere gönderdiği ses kaydında bölgenin "tehlikeli çatışma bölgesi" olduğunu iddia ederek boşaltılmasını istemişti.

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, 1 Temmuz'da, X sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, Filistinlilerden Han Yunus kentinin doğusundaki bölgeleri "güvenlikleri için" acilen boşaltmalarını istemişti.

Kentin doğusundaki Filistinliler, İsrail ordusunun çağrısından saatler sonra Refah'ın batısında bulunan ve yerleşim yeri olmayan El-Mevasi bölgesine doğru göç etmek zorunda kalmıştı.

  • Gazze Şeridi
  • Patlamamış Mühimmat

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