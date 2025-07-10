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Dünya

BM'den Gazze uyarısı: Yakıt ikmali çok yetersiz

BM Sözcüsü Stephane Dujarric, 130 günün ardından Gazze'ye ilk defa yakıt girişinin sağlandığını duyurdu. Ancak Dujarric, 75 bin litrelik miktarın, günlük ihtiyacı bile karşılamadığını bildirdi.

AA10 Temmuz 2025 Perşembe 20:42 - Güncelleme:
BM'den Gazze uyarısı: Yakıt ikmali çok yetersiz
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BM Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın toplantısında gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Dün BM ekibinin İsrail'den Gazze'ye 75 bin litre yakıt girişi yapabildiğini aktaran Dujarric, "Böylelikle 130 günün ardından Gazze Şeridi'ne ilk kez yakıt ikmali yapılmış oldu." bilgisini verdi.

Dujarric, BM'nin her gün binlerce litre yakıta ihtiyaç duyduğunu, bu nedenle dün giren yakıt miktarının sadece bir günlük ihtiyacı bile karşılamadığını kaydetti.

Gazze'de yakıtın tükenmekte olduğunu anımsatan Dujarric, bunun sonucunda tüm hizmetlerin sona erebileceği uyarısında bulundu.

YİYECEĞE ULAŞMAYA ÇALIŞAN ÇOCUK VE KADINLAR VURULUYOR

Gazze'de sivillere yönelik saldırıların da sürdüğünü dile getiren Dujarric, bu sabah yine yiyeceğe ulaşmaya çalışırken insanların hedef alındığını aktardı.

Dujarric, saldırının ardından hastaneye sevk edilen yaralıların çoğunun kadın ve çocuklardan oluştuğunu ifade etti.

Sivillere yönelik ayrım gözetmeksizin saldırıların yasak olduğunun altını çizen Dujarric, aynı zamanda bugün Gazze'de 3 insani yardım çalışanının da öldürüldüğünü duyurdu.

- Batı Şeria'da çok büyük yıkım gerçekleşiyor

Dujarric, işgal altındaki Batı Şeria'yla ilgili de bilgi vererek, burada İsrail güçlerinin "operasyonlarının" yoğunlaştığına dikkati çekti.

İsrail saldırılarının çok büyük yıkıma yol açtığını bildiren Dujarric, binlerce ailenin de yerinden edildiğini ifade etti.

Dujarric, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin Filistinlilere yönelik saldırı, taciz ve sindirme girişimlerinin "günlük bir gerçeklik" haline geldiğini kaydetti.

  • Gazze
  • soykırım

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