BM'den, Gine ve Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ne 15 milyon hibe

AA 17 Şubat 2021 Çarşamba 11:38 - Güncelleme: 17 Şubat 2021 Çarşamba 11:38

BM Acil Yardım Koordinatörü Mark Lowcock, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Gine ve KDC'nin ebola salgınıyla mücadelesine destek vermek amacıyla 15 milyon dolarlık fon ayırdıklarını duyurdu.

Fonun aynı zamanda komşu ülkelerin hazırlıklarına da katkı sağlayacağını belirten Lowcock, ihtiyaçlarla ilgili sahadan ayrıntılı bilgi aldıktan sonra söz konusu kaynağın nasıl kullanılacağına ilişkin detaylı bilgi paylaşılacağını bildirdi.

Dünya Sağlık Örgütünün, 18 Kasım 2020'de, KDC'deki 11'inci dalga ebola salgınının sona erdiğini duyurmasının ardından, virüs 7 Şubat'ta ülkenin doğusundaki Kuzey-Kivu eyaletinin Biena bölgesinde tespit edilmişti.

Gine'de ise 2016'dan bu yana ilk kez 14 Şubat'ta görülen ebola, şu ana kadar 4 kişinin ölümüne neden olmuştu.

- Ebola Afrika'da binlerce kişinin hayatına mal oldu

Bir tür kanamalı ateşe yol açan ebola virüsü, ilk kez 1976'da Sudan'ın Nzara ve Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin Yambuku kentlerinde eş zamanlı salgınlarla ortaya çıkmıştı.

KDC'deki salgın, Ebola Nehri yakınında bir köyde başladığı için hastalığa bu nehrin ismi verilmişti.

Ebola virüsü, Aralık 2013'te Batı Afrika'da yayılmıştı. Gine, Liberya ve Sierra Leone'de 2014-2017 yıllarında görülen salgında 30 bin kişiye virüs bulaşmış ve hastaların 11 binden fazlası ölmüştü.