İSTANBUL 27°C / 22°C
Parçalı bulutlu, güneşli
1 Eylül 2023 Cuma / 16 Safer 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    26,7059
  • EURO
    28,8002
  • ALTIN
    1666.59
  • BIST100
    8056.12
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

Dünya

BM'den Haiti çağrısı

Birleşmiş Milletler (BM), Haiti'deki güvenlik durumunun ciddiyetine dikkati çekerek, 'kıyıma' son verilmesi çağrısında bulundu.

AA1 Eylül 2023 Cuma 20:42 - Güncelleme:
BM'den Haiti çağrısı
ABONE OL

BM Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın toplantısında konuya ilişkin açıklamalarda bulundu.

Son iki haftada Haiti'de 10 bin kişinin yerinden edildiğini aktaran Dujarric, bu yılın başlangıcından bu yana ise 2 bin 500 kişinin öldürüldüğünü bildirdi.

Dujarric, ülkede insan hakları ihlallerinin de gerçekleşmeye devam ettiğine dikkati çekerek, insani yardım toplumunun çatışmaya acilen son verilmesi için çağrı yaptığını kaydetti.

BM İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı ve Acil Yardım Koordinatörü Martin Griffiths'in da "Bu kıyıma bir son verilmesi gerekiyor." mesajı verdiğini aktaran Dujarric, Haiti toplumunun yarısından fazlasının insani yardım ve gıda yardımına muhtaç olduğuna işaret etti.

Haiti'deki şiddet olayları

Haiti'deki toplumsal huzursuzluk, Temmuz 2021'deki Devlet Başkanı Jovenel Moise suikastı, aynı yıl ağustosta 2 bin 200'den fazla kişinin ölümüne ve on binlerce evin yıkılmasına yol açan 7,2 büyüklüğündeki deprem, enflasyon, kolera vakaları, kaçırma olayları ve şiddetin artmasıyla son yıllarda önemli ölçüde derinleşti.

Ülkede silahlı grupların çatışmaları nedeniyle Nisan 2022'den bu yana yüzlerce kişi yaşamını yitirdi.

Enflasyonun son yılların en yüksek seviyesine ulaştığı ülkede, nüfusun yüzde 40'ı gıda yardımlarına bağımlıyken, kronik hale gelen çete çatışmaları da yüzlerce kişinin ölümüne ve binlercesinin yerinden edilmesine yol açtı.

BM raporunda başkent Port-au-Prince'teki güvenlik sorunlarının, savaştaki bir ülkenin seviyesine ulaştığı belirtilmişti.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.