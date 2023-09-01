BM'den Haiti çağrısı

BM Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın toplantısında konuya ilişkin açıklamalarda bulundu.

Son iki haftada Haiti'de 10 bin kişinin yerinden edildiğini aktaran Dujarric, bu yılın başlangıcından bu yana ise 2 bin 500 kişinin öldürüldüğünü bildirdi.

Dujarric, ülkede insan hakları ihlallerinin de gerçekleşmeye devam ettiğine dikkati çekerek, insani yardım toplumunun çatışmaya acilen son verilmesi için çağrı yaptığını kaydetti.

BM İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı ve Acil Yardım Koordinatörü Martin Griffiths'in da "Bu kıyıma bir son verilmesi gerekiyor." mesajı verdiğini aktaran Dujarric, Haiti toplumunun yarısından fazlasının insani yardım ve gıda yardımına muhtaç olduğuna işaret etti.

Haiti'deki şiddet olayları

Haiti'deki toplumsal huzursuzluk, Temmuz 2021'deki Devlet Başkanı Jovenel Moise suikastı, aynı yıl ağustosta 2 bin 200'den fazla kişinin ölümüne ve on binlerce evin yıkılmasına yol açan 7,2 büyüklüğündeki deprem, enflasyon, kolera vakaları, kaçırma olayları ve şiddetin artmasıyla son yıllarda önemli ölçüde derinleşti.

Ülkede silahlı grupların çatışmaları nedeniyle Nisan 2022'den bu yana yüzlerce kişi yaşamını yitirdi.

Enflasyonun son yılların en yüksek seviyesine ulaştığı ülkede, nüfusun yüzde 40'ı gıda yardımlarına bağımlıyken, kronik hale gelen çete çatışmaları da yüzlerce kişinin ölümüne ve binlercesinin yerinden edilmesine yol açtı.

BM raporunda başkent Port-au-Prince'teki güvenlik sorunlarının, savaştaki bir ülkenin seviyesine ulaştığı belirtilmişti.