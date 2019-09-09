28°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,7351
  • 6,3284
  • 278.295
  • 100404
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

BM'den Hindistan'a tepki: Derinden endişe duyuyoruz

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiseri Michelle Bachelet, Hindistan hükümetinin Cammu Keşmir eyaletinde internete erişim ve barışçıl eylemlere kısıtlama getirmesiyle yerel siyasetçi ve aktivistleri gözaltına alması da dahil son günlerdeki eylemlerinden derin endişe duyduğunu belirtti.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Bachelet, BM Cenevre Ofisi'nde başlayan İnsan Hakları Konseyi'nin (İHK) 42'nci oturumunun açılışında yaptığı konuşmada, dünyanın farklı bölgelerindeki insan hakları konularını ele aldı.

Keşmir'de son bir ayda tırmanışa geçen gerginliğe ilişkin ofisinin her iki taraftan da raporlar almaya devam ettiğini aktaran Bachelet, "Hindistan Hükümeti'nin internete erişim ve barışçıl eylemlere kısıtlama getirmesi ile yerel siyasetçi ve aktivistleri gözaltına alması da dahil son eylemlerinin Keşmir'de insan hakları üzerindeki etkisi konusunda derinden endişe duyuyorum." ifadesini kullandı.

Bachelet, Hindistan ve Pakistan hükümetlerine yönelik insan haklarına saygı gösterme ve koruma çağrılarına devam edeceği mesajını vererek, "Özellikle Hindistan'a (Keşmir'deki) insanların temel hizmetlere erişiminin sağlanması için mevcut tecriti veya sokağa çıkma yasağını hafifleştirmesi ve gözaltına alınanların haklarına saygı gösterilmesi konusunda başvuruda bulundum." diye konuştu.

SURİYE'DE MAYISTAN BU YANA 600 BİN KİŞİ YERİNDEN EDİLDİ

Suriye'de özellikle İdlib ve Hama illerinde devam eden askeri gerginliğin sivilleri, okulları ve sağlık kuruluşlarını ciddi şekilde olumsuz etkilediğine dikkati çeken Bachelet, 29 Nisan'dan bu yana binden fazla sivilin öldürüldüğünü bunların en az 300'ünün çocuk olduğunu dile getirdi.

Bachelet, sivil kayıpların ana sebebinin Beşşar Esed rejimi ve destekçilerinin hava saldırıları olduğunu vurguladı.

BM İnsani Yardım Koordinasyon Ofisi'nin (OCHA) verilerine göre, bölgede mayıs ayı başından bu yana 600 bin sivilin yerinden edildiğinin kayıt altına alındığına dikkati çeken Bachelet, ayrıca 51 hastane, klinik ve ambulans noktasının rejimin saldıları nedeniyle zarar gördüğüne işaret etti.

İHK'nin 42'nci oturumunun ilk günü Bachelet'in farklı ülkelerdeki insan hakları durumlarına ilişkin hazırlanan raporları okumasıyla devam ediyor.

27 Eylül'e kadar devam edecek oturumda Yemen ve Myanmar'daki insan hakları sorunlarının kapsamlı ele alınması bekleniyor.

Akıncı İHA´nın tam güç motor testi yapıldı

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Başkan Erdoğan yeni eğitim-öğretim yılı açılış töreninde konuşuyor

Başkan Erdoğan yeni eğitim-öğretim yılı açılış töreninde konuşuyor

Sivrisinekler hep sizi mi ısırıyor? İşte sebepleri!

Sivrisinekler hep sizi mi ısırıyor? İşte sebepleri!

Ülke gizemli katamaranı konuşuyor: Türk bayraklı Atik Bey’in sırrı

Ülke gizemli katamaranı konuşuyor: Türk bayraklı Atik Bey’in sırrı

Galatasaray'ın Jorge Mendes'e ödeyeceği menajerlik ücreti belli oldu

Galatasaray'ın Jorge Mendes'e ödeyeceği menajerlik ücreti belli oldu

İstiklal Caddesi'ndeki dehşetin görüntüleri ortaya çıktı

İstiklal Caddesi'ndeki dehşetin görüntüleri ortaya çıktı

Putin sandık başında: Oy verdiğim kişiyi tanımıyorum

Putin sandık başında: Oy verdiğim kişiyi tanımıyorum

Ünlü ismin acı günü

Ünlü ismin acı günü

Hizbullah 'düşürdük' dedi, İsrail doğruladı

Hizbullah 'düşürdük' dedi, İsrail doğruladı
 

POPÜLER HABERLER

İstiklal Caddesi´ndeki dehşetin güvenlik kamerası görüntüleri

İstiklal Caddesi´ndeki dehşetin güvenlik kamerası görüntüleri

Hayal gücünü zorlayan 20 şaşırtıcı tasarım

Hayal gücünü zorlayan 20 şaşırtıcı tasarım

Yüzlerce kişi aynı anda uçurdu!

Yüzlerce kişi aynı anda uçurdu!

Bebeğin yanağından çıkan şey şaşkınlık yarattı!

Bebeğin yanağından çıkan şey şaşkınlık yarattı!

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA