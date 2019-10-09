BM’den Hollanda’ya burka eleştirisi

Achiume, ırkçılık konusunda hazırladığı ön raporuyla ilgili düzenlediği basın toplantısında, Hollanda’daki burka giyen az sayıda kadının yasak yürürlüğe girdiğinden itibaren daha çok tacize maruz kaldığını açıkladı. Raportör Achiume, bu sebeple Hollanda’nın burka yasağının yarardan çok zarar getirdiğini belirtti. Yasanın tartışılması sırasında kullanılan politik söylemin Müslüman kadınları daha çok hedef haline getirdiğine işaret eden Achiume, Hollanda’da bu tarz bir yasanın yerinin olmadığını vurguladı. Achiume, yasağın ülkede daha da pekişen İslamofobi’yi yansıttığını dile getirdi. Ülkede, 1 Ağustos’tan itibaren kişilerin yüzlerini tanınmayacak şekilde kapatması yasaklanmıştı.