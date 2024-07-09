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Dünya

BM'den Husilere çağrı

Birlemiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiserliği Sözcüsü Jeremy Laurence,Yemen'de Husilerin alıkoyduğu 13 BM personelinin durumundan 'son derece endişe duyduklarını' belirterek, bu çalışanların 'derhal ve koşulsuz serbest bırakılması' çağrısını yineledi.

AA9 Temmuz 2024 Salı 19:12 - Güncelleme:
BM'den Husilere çağrı
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Laurence, BM Cenevre Ofisinin basın toplantısında, Husilerin alıkoyduğu 13 BM personeline ilişkin değerlendirmede bulundu.

BM ve çeşitli sivil toplum kuruluşlarının alıkonulan personellerinin durumu hakkında "son derece endişeli" olduklarını ifade eden Laurence, bir ayı aşkın süredir bu kişilere ulaşma çabalarının reddedildiğini bildirdi.

Sözcü Laurence, Kasım 2021'de ve Ağustos 2023'te alıkonulan diğer 2 BM personelinin durumuna ilişkin de endişelerinin devam ettiğini dile getirdi.

Laurence, bölgedeki fiili yetkililere, alıkonulan tüm çalışanların "derhal ve koşulsuz olarak serbest bırakılması" çağrısını tekrarladı.

Konuyla ilgili etki sahibi olan ülke ve kuruluşlara da bu personellerin serbest bırakılması için çaba sarf etme çağrısında bulunan Laurence, Yemen'de "insani yardım personelinin ve insan haklarının hedef alınmasının" sona ermesi gerektiğini vurguladı.

Laurence, ayrıca BM personellerine yöneltilen "şok edici iddiaları" da reddettiklerini belirtti.

BM, Yemen'deki Husilerin 13 personelini alıkoyduğunu bildirmişti.

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