BM, İdlib'deki hastane saldırılarına ilişkin soruşturma başlatacak
BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, İdlib'de Esed rejimi ve Rusya'nın hastane saldırılarına ilişkin soruşturma başlatacak.
- AA
BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, İdlib'de Esed rejimi ve Rusya'nın hastane saldırılarına ilişkin soruşturma başlatacak.
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