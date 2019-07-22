BM tarafından İdlib'e yollanacak yardım tırları, Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki lojistik depolarından gönderildi. İlçe Jandarma Komutanlığı trafik ekipleri ile BM görevlilerinin eşlik ettiği yardım TIR´ları, İdlib ve kırsalındaki sivillere dağıtılmak üzere Cilvegözü Sınıf Kapısı'ndan kente hareket etti.