BM İdlib'e 35 tır insani yardım gönderdi
Birleşmiş Milletler (BM), Suriye'nin İdlib kentine 35 tırdan oluşan insani yardım malzemesi gönderdi.
- DHA
BM tarafından İdlib'e yollanacak yardım tırları, Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki lojistik depolarından gönderildi. İlçe Jandarma Komutanlığı trafik ekipleri ile BM görevlilerinin eşlik ettiği yardım TIR´ları, İdlib ve kırsalındaki sivillere dağıtılmak üzere Cilvegözü Sınıf Kapısı'ndan kente hareket etti.
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