BM İdlib'e 15 tır insani yardım gönderdi

<p> BM yardım malzemelerini taşıyan tırlar, Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan Suriye'ye geçti.</p> <p> Tırlardaki insani yardım malzemelerinin İdlib ve kırsalındaki ihtiyaç sahibi Suriyelilere dağıtılacağı öğrenildi.</p>
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