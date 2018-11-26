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BM İdlib'e 15 tır insani yardım gönderdi

Birleşmiş Milletler (BM) tarafından, Suriye'nin İdlib kentine 15 tır insani yardım malzemesi gönderildi.

  • AA
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BM yardım malzemelerini taşıyan tırlar, Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan Suriye'ye geçti.

Tırlardaki insani yardım malzemelerinin İdlib ve kırsalındaki ihtiyaç sahibi Suriyelilere dağıtılacağı öğrenildi.

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