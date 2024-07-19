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Dünya

BM'den ''iki devletli çözüm'' vurgusu

Birleşmiş Milletler (BM), İsrail'in Filistin topraklarındaki işgalinin hukuka aykırı olduğunu ve işgalin derhal sonlandırılması gerektiğini belirten Uluslararası Adalet Divanının (UAD) danışma görüşüyle ilgili, 'Geleceğe yönelik tek atılabilecek adım iki devletli çözüm.' açıklamasında bulundu.

AA19 Temmuz 2024 Cuma 20:25 - Güncelleme:
BM'den ''iki devletli çözüm'' vurgusu
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BM Sözcü Yardımcısı Farhan Haq, günlük basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in ilerleyen saatlerde UAD danışma görüşüyle ilgili yazılı bir açıklama yapacağını bildiren Haq, Guterres'in bu konulara ilişkin tutumunun belli olduğunu, UAD görüşünün de bunları desteklediğini söyledi.

Haq, Guterres'in iki devletli çözümü desteklediğini belirterek, "Geleceğe yönelik tek atılabilecek adım iki devletli çözüm." dedi.

BM'nin her zaman "yasa dışı yerleşim yerlerine" karşı çıktığının altını çizen Haq, UAD'nin de bunu teyit ettiğini ifade etti.

- GAZZE'DE BULAŞICI HASTALIKLAR YAYILIYOR UYARISI

Haq, sığınakların aşırı kalabalık olması ile su ve hijyen malzemelerine kısıtlı erişim nedeniyle Gazze'de bulaşıcı hastalıkların yayıldığı uyarısını yaptı.

Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ), kamu alanlarından topladığı 6 farklı numunede çocuk felci virüsü tespit ettiğini bildiren Haq, bu virüsün özellikle aşılanmamış çocuklarda felç ve ölüme yol açabileceğine dikkati çekti.

Haq, DSÖ öncülüğünde bazı BM birimleri ve Gazze Sağlık Bakanlığının risk analizi yaptığını kaydetti.

Gazze sağlık sistemine yönelik saldırılar ile gerekli malzemelere erişimin olmaması nedeniyle aşıyla önlenebilecek hastalıkların arttığını kaydeden Haq, bunlar arasında çocuk felci virüsü, solunum enfeksiyonları, ishal ve sarılık bulunduğunu bildirdi.

- Yerinden edilme sürüyor

Haq aynı zamanda Gazze'de insanların yerinden edilmeye devam edildiğine dikkati çekti.

Sahadaki meslektaşlarından edindiği bilgiyi aktaran Haq, sadece son bir haftada 2 bin 500 kişinin Gazze'nin kuzeyinden güneye doğru geçtiğini kaydetti.

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