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Dünya

BM'den İngiltere'ye 'nükleer silah' tepkisi

Birleşmiş Milletler (BM), İngiltere'nin nükleer silah stokunu artırdığı yönündeki duyurusunu, bu konudaki 'taahhütlere uymadığı' gerekçesiyle eleştirdi.

AA19 Mart 2021 Cuma 09:41 - Güncelleme: 19 Mart 2021 Cuma 09:45
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BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, New York'ta gazetecilere yaptığı basın açıklamada, "İngiltere'nin bu açıklaması 2010 Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Antlaşması Gözden Geçirme Konferansı'nda alınan kararlar kapsamındaki yükümlülüklerle tutarsızlık oluşturmaktadır." ifadesini kullandı.

Dujarric, "2010 yılındaki Gözden Geçirme Konferansı ayrıca her tür nükleer silahın küresel stokunun kapsamlı bir şekilde azaltılmasına yönelik hızlı eylem çağrısında bulunuyor." dedi.

İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab, 16 Mart'ta yaptığı açıklamada, Londra'nın nükleer silah stokunun artırılması kararının "değişen koşullar ve değişen tehditler" sonucunda gerçekleştiğini duyurmuştu.

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