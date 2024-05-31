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Dünya

BM'den Irak kararı: Görev süresi 1 yıl daha uzatıldı

Birleşmiş Milletler (BM) Irak Yardım Misyonu'nun (UNAMI) görev süresinin 1 yıl daha uzatıldığını duyurdu.

AA31 Mayıs 2024 Cuma 17:31 - Güncelleme:
BM'den Irak kararı: Görev süresi 1 yıl daha uzatıldı
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BM Güvenlik Konseyi'nde (BMGK) yapılan oylamada, UNAMI'nin görev süresinin 31 Aralık 2025'e kadar uzatılması kararı oy birliğiyle kabul edildi.

Oylama sonrasında açıklama yapan ABD Daimi Temsilci Yardımcısı Robert Wood, Irak'ın son yıllarda çok büyük değişim geçirdiğine dikkati çekti. UNAMI'nin görev süresinin son kez uzatıldığını ifade eden Wood, misyonun görevini yerine getirdiğine işaret etti.

Wood, UNAMI'nin geçiş sürecinde seçimler için teknik destek ve insan haklarının korunması gibi konularda yardım sağlayacağını bildirdi.

Güvenliğin sağlanmasının yanında Irak'ın kalkınması ve yeniden yapılanmasında hükümete yardımcı olma misyonuna sahip olan UNAMI'nin, aynı zamanda Irak'taki insan hakları ihlallerini izleme görevi bulunuyor.

UNAMI, ABD ve müttefik güçlerin Irak'ı işgal etmesinin ardından 14 Ağustos 2003'te BMGK'nin 1500 sayılı kararıyla kurulmuştu.

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