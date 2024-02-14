BM'den işgalci İsrail'e 'Refah' uyarısı! ''Tarih affetmeyecek''

İsrail güçlerinin Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine kara, hava ve denizden yürüttüğü saldırılar, ardında ölü ve yaralıların yanı sıra büyük yıkımlar bırakarak 131. gününde sürüyor.

BM'DEN İSRAİL'E REFAH'TA "KATLİAMI" ENGELLEMESİ İÇİN ÇAĞRI



Birleşmiş Milletler (BM), Refah'a yönelik kara saldırısının katliama yol açabileceği uyarısında bulunarak, İsrail hükümetinin artık uluslararası toplumun çağrılarını duymak zorunda olduğunu bildirdi.

BM İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı ve Acil Yardım Koordinatörü Martin Griffiths, gelişmelere ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Uzun zamandır korkulan senaryonun çok hızlı bir şekilde gerçekleşmeye başladığını belirten Griffiths, Gazze halkının yarısından fazlasının Refah'a sıkışmış bir şekilde "ölümle göz göze" yaşadığını vurguladı.

Griffiths, söz konusu kişilerin yiyecek, tıbbi hizmet, yatacak ve gidecek yerleri olmadığının altını çizerek, "Tüm Gazze halkı gibi onlar da yoğunluk, kapsam ve gaddarlık açısından eşi benzeri görülmemiş saldırıya maruz kalıyorlar." ifadelerini kullandı.

Gazze'de çoğu çocuklar ve kadınlar olmak üzere 28 binden fazla kişinin öldürüldüğünü kaydeden Griffiths, insani yardım çalışanlarının da "imkansızı zorlayarak" ellerinden geleni yaptıklarını aktardı.

Griffiths, tüm bunların üstüne kamu düzeninin çöktüğünü ve BM Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansına (UNRWA) yönelik fonların kesilmeye başlandığını anımsattı.

İnsani yardım çalışanlarının vurulduğuna, silah zoruyla tutulduğuna ve öldürüldüğüne işaret eden Griffiths, insani yardım sisteminin yıkılmak üzere olduğunu vurguladı.

Griffiths, bugün alarmı tekrar çaldığını belirterek, Refah'a yönelik kara saldırısının katliama yol açabileceği uyarısında bulundu.

Uluslararası toplumun Refah'a saldırı karşısında İsrail'e ikazlarını sürdürdüğünü, İsrail hükümetinin artık uluslararası toplumun çağrılarını duymak zorunda olduğunu bildiren Griffiths, insani yardım sistemini sürdürmek için yeterli güvence, malzeme ve personel olmadığını da kaydetti.

Griffiths, "Tarih affetmeyecek. Bu savaşın sonlanması gerekiyor." değerlendirmesini yaptı.

İşte dakika dakika İsrail ile Filistin arasında yaşananlar:

Türkiye'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Büyükelçi Sedat Önal, Gazze'de 2,2 milyon kişinin durmak bilmeyen bombardıman altında olduğuna dikkati çekerek, "Gazze'de açlık tehdidi alarm verici düzeyde." dedi.

05:46 ABD'nin California eyaletinin San Francisco kentinde İsrail'in Gazze ve Refah'a yönelik saldırılarını protesto etmek için San Francisco Federal Binası'nın etrafında toplanan yüzlerce gösterici, Filistin halkına desteğini yere çizdikleri resimle anlattı.

04:59 Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde yer alan Nasır Hastanesinde İsrailli keskin nişancıların açtığı ateş sonucu 3 Filistinli öldü, 10 kişi yaralandı.

04:32 Mısır'daki El-Ezher Kurumu, İsrail'in Gazze Şeridi'nde yerinden edilenlerle dolu Refah kentine düzenlediği saldırıları kınadı.

04:02 İngiltere'de ana muhalefetteki İşçi Partisi, Graham Jones'un milletvekili adaylığını İsrail'le ilgili yorumları nedeniyle askıya aldı.

03:23 İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT), İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ndeki Refah kentine yönelik saldırılarını kınadı.

02:42 İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarından sonra 4 ay kapalı kalan Ramallah Müzesi, Gazzeli sanatçılara ait eserlerin yer aldığı sanat alanlarıyla ziyarete açıldı.

00:47 Güney Afrika'nın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Marthinus Van Schalkwyk, İsrail'in Refah'a yönelik saldırısının, Uluslararası Adalet Divanının 26 Ocak'ta İsrail aleyhine aldığı ihtiyati tedbir kararlarını hiçe saymak anlamına geldiğini belirtti.

00:03 İtalya'da Temsilciler Meclisi'nde, Başbakan Giorgia Meloni liderliğindeki sağ koalisyon iktidarına Gazze'de insani ateşkes için çalışmasına yönelik çağrı yapan bir önerge kabul edildi.

- BİR YANDAN İSRAİL SALDIRILARI, DİĞER YANDAN AÇLIK



İsrail 7 Ekim 2023'ten beri yaklaşık 2,3 milyon Filistinlinin yaşadığı Gazze Şeridi'ne hava, kara ve denizden saldırılarını sürdürüyor.

Saldırılar nedeniyle bugüne kadar çoğu kadın ve çocuk 28 bin 473 Filistinli öldürüldü, 68 bin 146 Filistinli yaralandı.

Hava, kara ve denizden düzenlenen saldırılar nedeniyle Gazze'de 1,9 milyon Filistinli de yerinden oldu. İsrail'in çıkardığı zorluklar nedeniyle bölgeye yeteri kadar yardım da ulaştırılamıyor. Filistinliler bir taraftan İsrail saldırıları diğer taraftan da her gün daha derinleşen açlıkla mücadele ediyor.

BM, İsrail'in yoğun saldırısı altındaki Gazze Şeridi'nde 2,2 milyon kişinin kıtlık tehlikesiyle karşı karşıya olduğu uyarısında bulunmuştu.

BM'ye göre, Gazze'de 378 bin kişi Entegre Gıda Güvenliği Aşama Sınıflandırması (IPC) ölçeğine göre "felaket" olarak adlandırılan 5. seviye, 939 bin kişi de "acil durum" olarak bilinen 4. seviye açlıkla karşı karşıya bulunuyor.

Özellikle Gazze'nin kuzeyinde yaşayan Filistinlilerin un bulamadıkları için hayvan yemlerini öğüterek tüketmek zorunda kaldığı bildiriliyor.