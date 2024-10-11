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Dünya

BM'den İsrail uyarısı: Düzeni yıkma riski taşıyor

Birleşmiş Milletler (BM) raportörleri, İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'de sürdürdüğü saldırıların 'uluslararası düzeni yıkma riski taşıdığı' uyarısında bulundu.

AA11 Ekim 2024 Cuma 16:30 - Güncelleme:
BM'den İsrail uyarısı: Düzeni yıkma riski taşıyor
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BM raportörleri, İsrail'in Gazze'deki "soykırım saldırılarının" başlamasının 1. yılı nedeniyle yazılı açıklama yaptı.

Dünyanın 2. Dünya Savaşı'nın sona ermesinden bu yana en derin krizle karşı karşıya olduğu vurgulanan açıklamada, "Hamas ve diğer Filistinli silahlı grupların İsrail'e yönelik 7 Ekim 2023'teki saldırısından 1 yıl sonra dünya, soykırım saldırıları, etnik temizlik ve Filistinlilere yönelik kolektif cezalandırmayla sonuçlanan vahşi bir şiddet tırmanışına tanık oldu. Bu da uluslararası düzeni yıkma riski taşıyor." ifadeleri yer aldı.

Açıklamada, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına İsrailli yöneticilerin "soykırımı teşvik eden" açıklamalarının da eşlik ettiğini bildirdi.

"1 yıl sonra, İsrail liderlerinin Gazze'yi yok etme vaadi yerine getirildi." denilen açıklamada, Gazze Şeridi'nin büyük bir enkaz haline geldiği ve saldırıların gazeteciler, öğrenciler, akademisyenler, bebekler, doktorlar, engelli kişiler, siviller ve insani yardım çalışanlarını ayırmadan hedef aldığı vurgulandı.

Açıklamada, "Gazze'de aileler yok edildi, nesiller silindi ve milyonlarca hayat paramparça oldu. Hayatta kalanların neredeyse tamamı yerinden edildi. Sağlık altyapısının yok edilmesi, önlenebilir hastalıkları tedavi edilemez hale getirdi. Bu durum hastalık ve salgınların yayılmasını hızlandırdı. Uluslararası hukuk düzeni bu vahşetler karşısında çöküyor." ifadeleri kullanıldı.

- BM ÖZEL RAPORTÖRLERİ

BM özel raportörleri, "İnsan Hakları Konseyinin özel mekanizmaları" diye tanınan sürecin parçası olarak biliniyor.

BM İnsan Hakları sistemindeki bağımsız özel mekanizmalar, Konseyin belirli bir ülkenin durumunu veya dünyanın herhangi bir yerindeki tematik sorunları ele alan bağımsız bilgi toplama ve izleme mekanizmaları olarak öne çıkıyor.

Kurumun bünyesinde bulunmayan özel mekanizmaların uzmanları, gönüllülük esasına göre ve bağımsız şekilde çalışmalarını yürütüyor.

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