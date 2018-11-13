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BM'den İsrail ve Filistin'e Gazze'de itidal çağrısı

BM Genel Sekreteri Guterres taraflara Gazze'de maksimum itidal göstermeleri çağrısı yaptı.

  • AA
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Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreter sözcülerinden Farhan Haq, yaptığı yazılı açıklamada, Genel Sekreter Antonio Guterres'in Gazze'deki son gelişmeleri yakından takip ettiğini ve tüm taraflara maksimum itidal göstermesi çağrısı yaptığını belirtti.
 
Haq, BM Ortadoğu Barış Süreci Özel Koordinatörü Nickolay Mladenov'un da sükunet sağlanması için Mısır ve ilgili tüm taraflarla yakından çalıştığını aktardı.
 
Saldırılar devam ediyor
 
İsrail ordusu abluka altındaki Gazze Şeridi'ni vurmaya, Filistinli gruplar da İsrail'in saldırılarına roketle karşılık vermeye devam ediyor.
 
İsrail ordusu dün akşamdan bu yana Gazze'den İsrail tarafına 300'den fazla roket atıldığını, bu roketlerden büyük bir kısmının boş arazilere düştüğünü açıklamıştı.
 
Ayrıca İsrail ordusu dün Gazze'den açılan ateş sonucu sınırın diğer tarafında bir otobüsün isabet aldığını duyurmuştu. Otobüsün vurulmasından kısa süre sonra İsrail uçakları, Gazze'ye hava saldırısı başlatmış, Gazze'den de çok sayıda roket sınıra yakın Yahudi yerleşim birimlerinin olduğu bölgelere fırlatılmıştı.
 
İsrail ordusu dün akşamdan bu yana Gazze'de Kassam Tugayları ve İslami Cihad'a ait 70'ten fazla hedefin vurulduğunu belirtmişti. Bu saldırılarda 3 Filistinli şehit olmuş, 9 Filistinli yaralanmıştı.
 
Gazze'den İsrail tarafına atılan roketler nedeniyle de biri ağır olmak üzere 29 İsrailli yaralanmıştı.

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