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Dünya

BM'den İsrail ve Gazze açıklaması

BM'den yapılan açıklamada '7 Ekimden bu yana 10 bin Filistinlinin öldürülmesi, insanlığın temel değerlerine meydan okuyor' ifadelerine yer verildi. Öte yandan İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının ardından 7 Ekim'den bu yana 6. kez toplanan Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), yine anlaşmaya varamadı.

AA7 Kasım 2023 Salı 03:17 - Güncelleme:
BM'den İsrail ve Gazze açıklaması
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Birleşmiş Milletler (BM) İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı ve Acil Yardım Koordinatörü Martin Griffiths, "7 Ekim'den bu yana 10 bin Filistinlinin öldürülmesi, insanlığın temel değerlerine meydan okuyor." açıklamasında bulundu.

Griffiths, X sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.

Gazze Sağlık Bakanlığı'nın verilerine göre 7 Ekim'den bu yana 10 bin Filistinlinin hayatını kaybettiğini belirten Griffiths, "Bu insanlığın temel değerlerine meydan okuyor." ifadesini kullandı.

BM Genel Sekreteri Guterres, ise "Her gün kız ve erkek çocuklarının öldürüldüğü, yaralandığı Gazze, çocuklar için mezarlığa dönüştü." diyerek, acil insani ateşkes çağrısını yinelemişti.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) da 7 Ekim'den bu yana İsrail'in saldırıları sonucu Gazze'de sivil kayıpların binlerce olduğunu ancak kesin bir rakam veremeyeceklerini açıklamıştı.

BMGK'DAN YİNE SONUÇ ÇIKMADI

BMGK, New York'taki BM merkezinde Gazze gündemiyle kapalı oturumda toplandı.

Toplantının ardından basına açıklamada bulunan ABD'nin BM Daimi Temsilci Yardımcısı Robert Wood, "Halihazırda bir anlaşma sağlanamadı." bilgisini paylaştı.

Wood, toplantıda çatışmalara insani ara verilmesi konusunun gündeme geldiğini, ancak Konsey nezdinde hala bu konuda farklı görüşler olduğunu dile getirdi.

Çin'in BM Daimi Temsilcisi Zhang Jung ise Birleşik Arap Emirlikleri'yle (BAE) birlikte BMGK'yi "İsrail'in hastaneler, mülteci kampları, BM tesislerine" yönelik saldırılarını görüşmek için topladıklarını aktardı.

"İNSANİYET KRİZİ"

Gazze Şeridi'nde 10 binden fazla Filistinlinin hayatını kaybetmesini "insaniyet krizi" olarak nitelendiren Zhang, Gazze'de kimsenin güvende olmadığını ifade etti.

Zhang, bu korkunç durum karşısında BMGK'nin acilen bir karar kabul ederek insani ateşkes sağlaması gerektiğini vurguladı.

BAE BM Daimi Temsilcisi Lana Nuseybe ise tüm Konsey üyelerinin sahadaki insani durumun ciddiyetinin farkında olduğunu belirterek, "Çatışmalar durmadan durumun kötüleşeceğinin farkındalar." değerlendirmesinde bulundu.

İnsani durumun iyileştirilmesi ve can kaybının durdurulması yönünde genel bir fikir birliğinin oluştuğuna işaret eden Nuseybe, "Önceliğimiz hayat kurtarmak." dedi.

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