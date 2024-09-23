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Dünya

BM'den İsrail'e Al Jazeera tepkisi

Birleşmiş Milletler (BM), Al Jazeera'nın işgal altındaki Batı Şeria'da bulunan ofisinin İsrail tarafından kapatılmasıyla ilgili, 'Bu Gazze ve bölgede medya yayınlarını kısıtlama çabasının bir parçası.' açıklamasında bulundu.

AA23 Eylül 2024 Pazartesi 20:14 - Güncelleme:
BM'den İsrail'e Al Jazeera tepkisi
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BM Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

İsrail'in Al Jazeera'nın işgal altındaki Batı Şeria'da bulunan ofisini baskın düzenleyerek 45 gün süreyle kapatmasıyla ilgili Dujarric, "derin endişe" duyduklarını söyledi.

Dujarric, İsrail'in daha önce de Kudüs'te benzer bir eylem gerçekleştirdiğini anımsatarak, "Bu Gazze ve bölgede medya yayınlarını kısıtlama çabasının bir parçası." değerlendirmesinde bulundu.

Gazze'ye de uluslararası gazetecilerin girişinin yasaklandığına dikkati çeken Dujarric, bunun gazetecilerin çalışmasını etkilediğini ve basın özgürlüğünü kısıtladığını dile getirdi.

Dujarric, BM'nin basın özgürlüğünü güçlü bir şekilde desteklediğini belirterek, özellikle ihtilaf bölgelerinde basının "gözümüz, kulağımız" olmasına ihtiyaç olduğunu ifade etti.

İsrail askerleri, dün askeri emirle Al Jazeera televizyonunun işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentinde bulunan ofisine baskın düzenleyerek belgelere ve yayın ekipmanlarına el koymuş ve ofisi kapatmıştı.

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