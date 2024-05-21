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Dünya

BM'den İsrail'e 'AP' tepkisi

Birleşmiş Milletler (BM), İsrail'in ABD merkezli haber ajansı Associated Press'in (AP) Gazze Şeridi sınırındaki canlı yayın ekipmanlarına el koymasına tepki gösterdi.

AA21 Mayıs 2024 Salı 20:46 - Güncelleme:
BM'den İsrail'e 'AP' tepkisi
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BM Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Dujarric, olaya ilişkin detayları İsrail basınında gördüğünü belirterek, "Bu şok edici." ifadesini kullandı.

Gazetecilerin görevlerini özgürce yerine getirebilmesi gerektiğinin altını çizen Dujarric, "Associated Press, hiçbir tacize maruz kalmadan özgürce çalışabilmeli." dedi.

İsrail İletişim Bakanlığı yetkilileri Gazze Şeridi yakınlarındaki Sderot kentinde canlı yayın hizmeti yapan AP ekibinin bulunduğu noktayı basarak ekipmanlarına el koymuştu.

İsrailli yetkililerin, AP'nin yakın zamanda ülkede yasaklanan Katar merkezli Al Jazeera televizyonuna canlı yayın hizmeti sağladığı yönünde haber ajansına gerekçe sunduğu belirtilmişti.

  • BirleşmişMilletler
  • GazzeŞeridi
  • AssociatedPress

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