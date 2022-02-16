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Dünya

BM'den İsrail'e Filistin çağrısı

Birleşmiş Milletler (BM), İsrailli yetkililere, Filistinlilerin tahliye edilmesine ve evlerinin yıkılmasına son vermesi çağrısı yaptı.

AA16 Şubat 2022 Çarşamba 21:57 - Güncelleme: 16 Şubat 2022 Çarşamba 21:57
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BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın brifinginde, işgal altındaki Filistin topraklarında artan şiddet olaylarından ve Filistinlilerin evlerinden tahliye tehdidi altındaki Şeyh Cerrah Mahallesi'ndeki gelişmelerden endişe duyduklarını söyledi.

BM'nin itidal çağrısını yineleyen Dujarric, "İsrailli makamlara daha önce de Filistinli ailelerin tahliyesine ve yıkımlara son vermesi çağrısı yaptık ve yapmaya devam edeceğiz." dedi.

- Şeyh Cerrah Mahallesi'nde artan gerilim

İsrailli aşırı sağcı Milletvekili Ben-Gvir, çalışma ofisini Şeyh Cerrah Mahallesi'ne taşıyacağını açıklamış, Fanatik Yahudi yerleşimciler ise gece Şeyh Cerrah Mahallesi'ne gelerek buradaki Filistinlilere göz yaşartıcı gazla saldırmış, evlerine ve arabalarına taş atmıştı.

Ben-Gvir, evinden zorla çıkarılma tehdidi altındaki Filistinli Salim ailesinin evinin önüne onlarca fanatik yerleşimciyle çadır kurarak Filistinlileri kışkırtmaya çalıştı.

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