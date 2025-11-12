İSTANBUL 16°C / 11°C
BM'den İsrail'e sert uyarı: Gazze'ye yardım taahhüdü yerine getirilmedi

Birleşmiş Milletler (BM), Gazze'de geçen ay yürürlüğe giren ateşkesten bu yana İsrail'in anlaşmadaki taahhüdüne rağmen bir gün bile 600 insani yardım kamyonunun ulaşmasına izin vermediğini belirtti.

12 Kasım 2025 Çarşamba 01:08
BM Genel Sekreter Sözcü Yardımcısı Farhan Haq, günlük basın toplantısında soruları cevapladı.

Ateşkesten bu yana son bir ayda herhangi bir gün Gazze'ye 600'den fazla yardım kamyonu ulaşıp ulaşmadığı sorusuna Haq, "Bildiğim kadarıyla hayır." cevabını verdi.

Haq, sayılarını takip ettikleri kamyonların sadece BM ve ortaklarına ait olduğunu, bunların sayısının çoğu zaman günde 150 civarında olduğunu, bunun dışında İsrail ile direkt bağlantı kuran ticari veya diğer kamyonların sayısını ise bilmediklerini söyledi.

"İsrail'in ateşkes anlaşmasındaki taahhüdüne rağmen yeterli yardım için engelleri kaldırmamasının 'yeni normal' haline gelmesinin nasıl önleneceği" sorusunu da Haq, "Bunun yeni normal haline gelmesini engellemenin yollarından biri, bunu sürekli olarak önünüzde dile getirmek ve yardımların engellenmeye devam ettiği gerçeğine dikkati çekmektir." diye yanıtladı.

Haq, bu engelleri sadece kamuoyunda, medyada değil, aynı zamanda üye ülkelere de bildirdiklerini ekledi.

İnsani yardımları ulaştırmak için ellerinden gelenin en iyisini yaptıklarını belirten Haq, "Ancak elbette bu (engellemeler) haftalardır devam ediyor ve hala olması gereken seviyede değiliz." ifadesini kullandı.

Gazze'de 10 Ekim'de yürürlüğe giren ateşkes anlaşmasına göre İsrail, Gazze'ye günde 600 insani yardım kamyonunun geçişine izin vereceği taahhüdünde bulunmuştu.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde varılan ateşkese rağmen hala çok az insani yardım kamyonunun girişine izin verirken, ara ara çeşitli iddialarla Filistinlilere yönelik saldırılarını da sürdürüyor.

