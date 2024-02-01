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Dünya

BM'den İsrail'in gazetecileri hedef almasına tepki

Birleşmiş Milletler (BM), 7 Ekim'in ardından Gazze'de daha önce hiç görülmemiş düzeyde gazetecilerin hedef alınmasıyla ilgili endişe duyduğunu bildirdi.

AA1 Şubat 2024 Perşembe 21:06 - Güncelleme:
BM'den İsrail'in gazetecileri hedef almasına tepki
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BM Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

7 Ekim'in ardından Gazze'de öldürülen gazeteci sayısının daha önce görülmemiş boyutlarda olmasına Genel Sekreter'in tepkisinin sorulması üzerine Dujarric, gazetecilerin de BM'nin insani yardım çalışanları gibi ön sıralarda yer aldığını ve hayatlarıyla bedel ödediklerini ifade etti.

Dujarric, Gazze'de 150'den fazla BM çalışanının öldürüldüğünü anımsatarak, "Sürekli olarak hem kamuya açık hem kapalı görüşmelerimizde gazetecilerin görevlerini hayati tehlike korkusu olmadan yerine getirmeleri gerektiğini dile getiriyoruz ve endişelerimizi ifade ediyoruz." dedi.

Her çatışmada gazetecilerin görevinin büyük önem taşıdığına işaret eden Dujarric, sahada olanları gazetecilerin aktardığını ve dünya kamuoyunu bilgilendirdiğini dile getirdi.

BM, 7 Ekim 2023 sonrası Gazze'de 122'den fazla gazeteci ve medya çalışanının öldürüldüğü ve yaralandığını duyurmuştu.

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